Севда Димитрова, добре позната на публиката като победител в MasterChef, гостува в рубриката „Господари на добрия вкус“ по bTV Radio. Пред шеф Николай Немигенчев тя сподели откъде тръгва любовта ѝ към храната, какво е за нея файн дайнинг и защо вярва, че България още не е готова за Michelin.

Детство и първи спомени за вкус

„Родом съм от Нова Загора. Детството ми беше щастливо – игри по улиците, приятели, безгрижие. Споменът за филия с лютеница е онзи вкус, който свързвам с детството,“ казва Севда. Храната за нея е била част от ежедневието, а бабите винаги намирали начин да нахранят всички деца от квартала.

Години в чужбина

Димитрова прекарва над десетилетие в Испания и по света, работейки като цирков фотограф. Там опознава различни кухни и култури: „Всеки артист готвеше нещо от своята страна. Това обогати кулинарната ми култура, но професионално започнах да се занимавам едва след MasterChef.“

Преломният момент

След победата в кулинарното риалити Севда и съпругът ѝ решават да инвестират всичките си спестявания и наградата в ресторант в София. „Имаше страх, отговорност и очаквания, но водещото усещане беше: няма страшно, ти можеш.“

Какво е файн дайнинг

„Файн дайнинг не е претенция и интериор. Това е концепция, мисъл и качествен продукт. Вкусът започва от продукта. Трябва да е различно и базирано на въображение,“ категорична е тя.

Michelin и българската сцена

„Имаме още път до Michelin. Не сме готови, защото няма подкрепа на национално ниво и защото все още не ценим достатъчно локалните продукти. Храната е най-важното перо – не интериорът, не статусът,“ подчертава Димитрова.

Дневието на готвача

Денят ѝ трае по 12–14 часа. Дори насън умът ѝ продължава да работи. „Понякога се будя да запиша идея, за да не я забравя. Това е динамика, която още ми носи радост.“

Чуйте цялото интервю на шеф Николай Немигенчев със Севда Димитрова

Лесна рецепта от Севда

Тя споделя и своя любим бърз прочит на мидите с черупка: пресни черноморски миди с джинджифил, шалот, чесън, кокосова редукция с лайм и кориандър, бяло вино и завършек с лимон и пресни билки. „Препечете си хляб, налейте чаша вино и споделете с любимите хора. Нищо друго не ви трябва.“