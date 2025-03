Северин е готов да остави белег по пътя към голямата сцена с новия си сингъл. „Следа“ е песен за разтърсващите въпроси, които си задава един артист и желанието му да остави ярък отпечатък по своя музикален път.

Категоричен, че най-добре се пее за нещо лично преживяно, Северин Георгиев пише сам музиката и текста на „Следа“. Павел Николов – Pavell харесва кантото и посланието на думите от първо слушане. Веднага се захваща с аранжимента, който обрисува идеята на песента по най-вълнуващия начин за меломаните. Изключителната Михаела Маринова също става част от проекта, като се включва с майсторска вокална техника в беквокалите.

„С Pavell направихме песента почти за ден. Той хареса идеята, че всеки един артист трябва да остави следа с музиката си и да бъде запомнен с нея. След години бих искал да знам, че е имало смисъл да оставя диря от петолинието на душата ми.“, разказва Северин.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Северин Георгиев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Визуализацията към „Следа“ е изпълнена с метафори, вдъхновяващи зрителя да се освободи от рамките на собствените си терзания. Певецът работи за пореден път с популярния режисьор Павел Симеонов – Shutterflow, като самият той дава идея във видеото да бъдат показани сантиментални кадри от детството на Северин, проправяйки си път към славата.

„Прожектирахме тези видеа от мои конкурсни участия върху стъклен куб, който в един момент се чупи. Това трябва да се случва с всички наши душевни окови. За да продължим напред по-силни, за да оставим „печат“ от нашия живот, трябва да създаваме. Аз съм по-силен, чрез собствената си музика.“, споделя изпълнителят.

Освен да разказва истории с микрофон в ръка, Северин дълго тренира спортни танци, с които печели медали и купи от различни международни състезания. Именно затова иска да покаже своите умения, чрез впечатляваща хореография във видеото, дело на Антон Младенов (Барет „Арабеск“). Тя също е структурирана спрямо текста на песента, като олицетворява паденията и възходите на всеки артист и желанието за заявяване на индивидуалност.

Северин Георгиев е от Русе, където завършва Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ със специалност „Ударни инструменти“. Mузикалният му път го отвежда в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с поп и джаз пеене, при доц. Алис Боварян. Изпълнителят от години е част от екипа на популярна верига пиано барове у нас, където усъвършенства с ежеседмични лайфове своята вокална техника и издръжливост. В търсене на още по-голяма увереност, той се явява на кастинг за музикалното шоу „Гласът на България“ и стига чак до „Нокаути“. По време на певческото риалити издава своя първи сингъл „Празен лист“. След това продължава да прави авторска музика и създава песента „Ще вали“. Певецът е и популярен създател на съдържание в TikTok, където бързо натрупва фен база от над 60 хиляди последователи.