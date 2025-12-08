Музикантите от българската рок група SEVI представиха за първи път в радиоефир новата си песен “Vampire love”, специално за слушателите на bTV Radio. Снощи феновете на групата видяха видеото на песента на концерт в Sofia Live Club, със специалното участие на Джони Джоели. "Vampire love" е първият сингъл от предстоящия пети студиен албум на SEVI.

За новата песен, видеото и за албума, който подготвят, за изминалата година и какво им предстои - чуйте още в интервюто с вокалистката Светлана Близнакова и басиста Рали Велинов, на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: