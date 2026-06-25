Ученикът от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов спечели в САЩ историческо за България първо място на международен конкурс за наука и инженерство за гимназисти. Той триумфира с общо четири награди. За да стигне до там обаче, той премина през много сериозен етап на селекция, а още по-преди това – през задълбочено изучаване на математиката и развитие на собствен проект. „Regeneron ISEF е най-големият научен конкурс за гимназисти. Селекцията се осъществява на така наречения Панаир на науката и иновациите, който се провежда около края на януари в България. Участва се със собствен научен проект.“ – разказа Никола Веселинов по bTV Radio.

Той работи по темата „Разрешими уравнения в елементарни функции“. „В най-общ план, основният въпрос е дали можем да изразим чрез елементарни функции решението на уравнение, което е може би част от математически модел, описващ явления около нас. Това са функции като аритметични операции, експоненти, логаритми и тригонометрични функции, сходни с тези, които стандартно се учат в училище.“ – обясни Никола Веселинов.

Попитах го какво му е помогнало да разработи своя проект на такова ниво, че с него да спечели цели четири отличия. „В България има Ученически институт по математика и информатика на БАН, в който няколко пъти през годината се провеждат конференции, на които учениците могат да представят пред жури проектите си и да обменят идеи с други ученици. Самата общност в България е много сплотена, всички много си помагат и обратна връзка се получава от много места.“

Никола Веселинов е много благодарен на научния си ръководител Мирослав Маринов, на учителя си по математика в Софийската математическа гимназия Анатоли Грънчаров, на самата гимназия, на всичките други институти и организации, от които е получил подкрепа, помощ и обратна връзка през годините. И не на последно място – на самите ученици, с които заедно са били на форуми. „Комуникацията с тях също е много обогатяваща, и то дори не само в чисто научен план, а допринася много и за мотивацията човек да продължава да се развива и наистина да дава всичко от себе си.“ Той казва, че в България е получил всеобхватна подготовка, а форумите – състезания и панаири – са много и създават условия младите учени да представят проектите си, да получават въпроси от журито и да реагират на неочаквани ситуации.

Никола Веселинов обича математиката: „Още отначало в нея ценя начина на мислене, който развива, подхода към решаването на проблеми и на задачи. За мен даже по-ценното е, когато се правят научни проекти, защото се развива умението на човек сам да може да си поставя въпроси и хипотези и след това да ги изследва. В училище природата на стандартизираните изпити и на контролните е такава, че се иска от теб да възпроизведеш някакъв вече съществуващ резултат, но се губи до голяма степен откривателският дух.“

Наученото от математиката му помага и в живота: „Тя развива по-аналитичен начин на мислене. Математиката е навсякъде в живота. Това го има в тривиалните примери като това човек да си направи сметката колко са му парите за месеца и как да ги разпредели, но от там могат да изникнат и по-дълбоки мисли. Виждал съм как дори ученици в първи клас могат да стигнат до много дълбоки изводи за симетрия и форми, дори без да имат кой знае каква предварителна подготовка. Математиката е начин на мислене, който се отразява положително във всяка сфера от човешкия живот.“

В САЩ Никола Веселинов печели четири отличия. Сред около 800 проекта в 22 категории, той печели в своята – математика, а след това и излиза на първо място сред всички участници. Негови са и наградата на Американското математическо общество, както и на един от спонсорите – Mu Alpha Tetha. Не по-малко ценни са обменените с другите участници идеи, както и създадените контакти.

Интервю на Светослав Николов: