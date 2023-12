Шихан Валери Димитров гостува в рубриката "Българи с посока" по bTV Radio. Той разказа детайли за своята кариера, изпълнена с многобройни успехи и отличия. Двадесет и два пъти европейски шампион по карате шинкиокушинкай и трикратен световен шампион, каратистът сподели своята житейска философия и идеология със слушателите.

Спортистът представи историята и същността на стила карате, практикуван от него. „Киокушин означава среща с истината. Тоест трениращите киокушин карате търсят истината. (…) Докато тренираш, изразяваш себе си и това, което можеш да разбереш за себе си. Затова го определям като изкуство,” каза световният медалист. Той разказа за вдъхновението зад интереса си към каратето, а именно популярните през 90-те екшън филми, демонстриращи бойни изкуства.

„Смятам, че всички бойни изкуства са идеални за децата, тъй като ги учат (…) на дисциплина. Учат ги да мислят по-бързо, да са съобразителни, да са концентрирани. Моят опит с децата ми показва, че концентрацията в момента, с всичките смарт устройства, липсва. (…) Стават по-уверени, научават се да преборват страхове, неудобства и така нататък”, сподели каратистът. Той допълни също така, че тренировката в залата е перфектен начин за освобождаване от стреса на натовареното ежедневие, особено при контактни спортове като шинкиокушинкай.

„Това, което научаваш за себе си, докато се подготвяш за състезание, по време на самото състезание, за себе си, за тялото си – за мен това е много по-важно, отколкото успехът на дадено състезание”, разкри световният шампион. „Напоследък сме свикнали все да търсим лесничкото, бързото, а пък то не е толкова ценно. Когато си се борил за едно нещо по-продължително време, защото е трудно, и си успял да го постигнеш, то тогава е ценно.” Спортистът добави, че медали и дори колани лесно могат да се купят, но стойността им е несравнима с тази на отличията, извоювани със собствения труд.

„Карате е една система, която е направена така, че да търсиш себе си. И дори и когато откриеш себе си, да продължиш нататък, да не спираш да търсиш истината за себе си, за другите,” каза шихан Валери Димитров в края на разговора. Макар и труднопостижима цел, той призова слушателите да се стремят към това да бъдат хора.

Чуйте какво сподели шампионът Валери Димитров пред Георги Митов в звуковия файл: