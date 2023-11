Мирела Йолова е част от българския отбор, който преди дни успя да изпревари дори японски състезатели на световното първенство по карате в Токио, и завоюва бронзово отличие. Тя е студентка в четвърти курс, специалност „Българска филология“ в Софийския университет. А преди дни спечели и един златен и два сребърни медала на международно състезание в София. Тя гостува в рубриката „Българи с посока“ на bTV Radio, в която разказваме историите на вдъхновяващи личности.

За спечелването на бронз в Токио, Мирела Йолова разказа: „Усещането за мен е изключително, защото това, че завоювах бронзов медал заедно с моите съотборници Ивайло Боев и Тихомир Тодоров означава много, защото всички знаем, че Япония е страната на бойните изкуства и да завоюваш медали, да бъдещ на световния подиум именно там за мен е огромна чест, гордост и световно признание“.

„Медалите ми са над 200, отдавна спрях да ги броя, солидни са, в спортната си кариера имам завидни резултати, аз съм многократен републикански шампион по Шотокан Карате-До, европейска шампионка, и двукратна вицесветовна шампионка, като тази година станах и съдия по карате и ми предстои връчването на 3-ти Дан, трети черен колан“, каза Мирела.

„Моята история е много интересна, тъй като аз започвах да се занимавам с карате, тъй като трябваше да преборя наднормено тегло. Лекарят тогава ми каза, че трябва да си избера между плуване и карате. Аз чисто интуитивно понечих към плуването, но смятам, че и в онзи момент и каратето ме избра. До залата ме заведе моят баща. Още със самото влизане в залата, виждайки за какъв ред и дисциплина става въпрос, това нещо веднага ме грабна и така вече 16 години аз съм състезател по карате и спортувам този боен спорт“, обясни още Мирела Йолова.

„За мен карате е нещо много специално, това не е просто спорт, това е феноменално бойно изкуство, дава ми много сила, научи ме на много дисциплина, ред, характер и смея да кажа, че каратето е бойно изкуство, което учи на много уважение и респект“, казва шампионката.

Цялото интервю с Мирела Йолова за успехите, как съчетава спорта с българската филология и какво и предстои, можете да чуете на звуковия файл.