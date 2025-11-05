Ексклузивен гост на „Господари на добрия вкус" по bTV radio бе Шавиер де ла Маза - предприемач и оценител на ресторанти, които се борят за звезда Мишлен. Самият той има 19 ресторанта из целия свят и 6 от престижните кулинарни звезди. Посещава България за втори път в рамките на един месец като оценител в кулинарното състезание на годината „BiorestBest", което търси най-добрия ресторант у нас според критериите на Гида „Мишлен".



„Хубавото на България е, че има разнообразни климатични условия и невероятен релеф-планини, плажове, море. Има много млади хора, които се опитват да подобрят средата тук.", каза Шавиер де ла Маза пред шеф Николай Немигенчев. „Не съм убеден дали да бъдеш инспектор на Гида „Мишлен" е добра работа, тъй като това означава, че поради служебни задължения трябва да се храниш по пет пъти на ден и да не се прибираш у дома по 260 дни в годината!", каза още оценителят на изискана храна.



По думите му, критериите на Гида „Мишлен" са много френски и означават: отличен продукт, който да се приготвя непрекъснато добре и много добро обслужване. „Ако минеш покрай ресторант с една звезда Мишлен, значи си струва да влезеш. Ресторант с две звезди, означава, че си заслужава да се отклониш от пътя си, за да го посетиш. Ако ресторантът има три звезди, означава, че си струва да пътуваш до него.", разказа Шавиер де ла Маза.

Според него, в момента в България има ресторанти, които биха могли да бъдат препоръчани да влязат в Гида „Мишлен" и един или два, който биха могли да получат първата си звезда.



