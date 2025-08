Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе шеф Бони Петков, който се върна назад във времето, за да разкаже за първите си кулинарни стъпки. С много топлина и усмивка той си спомни как още като дете, недоволен от храната, приготвена от майка му, започнал сам да експериментира с продукти от хладилника. „Изкарвах всички продукти, почвах да готвя, да мажа, да цапам…“, заяви шеф Петков.

Истинският вкус на спомените обаче се крие в неделните обяди при баба и дядо, където цялото семейство се събирало задължително. „Имаше един ангажимент в неделя обяд – тогава помагах на баба ми и тя правеше прословутия „old school” бадемов крем с печени бадеми“.

Шеф Петков разкри, че в онези години стандартите в кухните били много по-високи: „Имаше българско месо, български зеленчуци, българско брашно… Сега всичко е внос от Китай. Кажи ми как да не ми липсва?“

Днес той продължава да отдава почит към традицията, но с поглед към професионализма и личната хигиена в кухнята – качества, които според него липсват на голяма част от новото поколение готвачи. Дисциплината и професионализмът научава от своя ментор – шеф Шандор Визи. „Той ми каза: ‘Хиляда готвачи могат да готвят, но малцина могат да ръководят кухня.’“ Шеф Бони не пести критики към съвременните практики – липсата на специализация и ниското ниво на ангажираност у младите кулинари: „Идват с маникюри и казват: ‘Шефе, само подпишете, че съм била тук.’“

Защо кулинарната дисциплина е толкова важна?

Защо в България готвачът често е принуден да върши всичко?

Как се прави жус и защо е толкова ценен и как да избегнем грешки при сушене на колбаси?

Отговорите на тези и други въпроси ще откриете в целия разговор на шеф Николай Немигенчев с шеф Бони Петков:

Your browser does not support the audio element.

Бърза рецепта на шеф Бони Петков за домашен салам:

Съставки за 1 кг месо: 700–800 г свинска плешка и бут (в равни части), 200–300 г сланина, 20 г сол, (по желание) 1 г нитритна сол или изцяло без нея. Нарежете месото и сланината! Смесете със солта! Напълнете сместа в естествени или изкуствени черва! Суши се в контролирана среда при темпертура: 5–12°C. Влажност: от 80% в началото, намаляваща до 60% към края.