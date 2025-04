Гост в рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе шеф Джун Йошида, който започва своя път в кухнята на 26 години, но днес е един от най-известните готвачи на българската кулинарна сцена.

Самият той има българо-японски произход. Взел е и от източната, и от западната култура и се шегува, че сентенцията, която може да го обрисува като характер е „Много ми се работи, но ме мързи да стана."

Завършил е Le Cordon Blue в Орландо и дълги години е живял и работил в САЩ. „Това е кулинарна школа, която е добра основа, но тя не може да те направи добър готвач!", казва шеф Йошида пред шеф Немигенчев. Споделя още, че не би сготвил нищо за милиардера Илон Мъск, тъй като не харесва технократи, които имат възможност да променят света към по-добро, но не го правят.

Лесно ли се чистят 50 омара на ден?

Вреден ли е натриевият глутамат или не?

Какво е общото между музиката и готвенето?

Отговорите на всички тези въпроси ще разберете от интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Джун Йошида.

Рецептата на шеф Джун Йошида за бърз и вкусен обяд:

Взимате замразени пелмени. Приготвяте пилешки бульон от фенери, към който добавяте кокосово мляко, лайм и лимонова трева. Варите в него пелмените и нудлите и топлият обяд е готов!