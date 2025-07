В рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" шеф Илиян Кустев разказа за вълнуващия път, който е извървял от млад готвач до днес. „Моята стратегия беше, че от 20 до 30-годишен ще работя за професията, а след това тя ще работи за мен", каза той пред шеф Николай Немигенчев. Според него 30 години е възрастта, на която трябва да станеш лидер в кухнята и да водиш хората. Най-доволен е от работата си с чуждите мениджъри, защото са научени на дисциплина.

Един от най-ярките спомени на шеф Кустев от осмия сезон на MasterChef по bTV шеф е свързан със сладкия бургер на Осман, който стигна до финала на кулинарното състезание, но не успя да го спечели. „Не ям сладко, но тогава изядох целия бургер!", сподели топ готвачът. Според него всеки един от финалистите от осмия сезон на MasterChef е израснал много и има свой почерк в кулинарията на България.

Могат ли купонът и кулинарията да вървят ръка за ръка?

Как се издържа на високото напрежение в кухнята?

Какво пише в Червения буквар?

Отговорите на тези въпроси ще откриете във втората част на интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Илиян Кустев:

Рецептата на шеф Илиян Кустев за пилешки кюфтенца на барбекю:

Мелите месото на кайма и добавяте тогараши, сол, пипер, кимчи, шрирача, сусамено олио, чесън, соев сос, едно яйце и блендиран овес, вместо хляб. Оформяте кюфтета и ги слагате на скарата.