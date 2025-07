Водещият на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" шеф Николай Немигенчев представи шеф Илиян Кустев като най-добрия готвач сред футболистите и най-добрия футболист сред готвачите. „Навремето бях много добър, но вече не съм футболист, сега съм на скамейката.", разказа топ готвачът.

Историята за превръщането му от млада надежда във футбола в топ готвач е повече от вълнуваща. Преди години приятел на неговия баща, който е работил в "Балкантурист", е управител на хотел в Нидерландия. Когато е дете, той му обещава, че щом порасне, ще го вземе да работи при него. Така на 18 години баща му го изпраща в „ниската земя", а Илиян си мечтае, че ще играе за "Аякс". Влиза обаче в хотела на приятеля на своя баща и го лъхва миризмата на качествена храна. „Това ме запали за кулинарията и вече 28 години съм в тази мелачка.", спомня си шеф Кустев.

-Как се става милионер наужким?

-Какво си купува един млад готвач с първата си заплата?

-Кой играе защита и кой-нападател в кухнята?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в първата част на интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Илиян Кустев: