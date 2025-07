Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус“ бе един от най-известните ни шеф-сладкари Иван Александров, който през 2018 година прави реплика на сватбената торта на принц Хари и Мегън Маркъл за близо 350 журналисти, поканени на бляскавото събитие. Майсторът-сладкар, който е брат на актьора Владо Карамазов, изработва торта на пет етажа, в която основните съставки са бъз и лимонов кърд с ванилов крем. Случайност или не, но години преди това дипломната му работа е сватбена торта с цветя от захарно тесто.

„Не съм приятел с краля! Поканата към мен беше стечение на обстоятелствата, но и много приятна емоция.“, каза шеф Александров пред шеф Николай Немигенчев. Парадоксално, но се оказва, че най-ниските заплати за сладкари в Англия са именно в кралския двор. „Докато нормалната заплата за майстор-сладкар беше 35 хиляди британски лири, в кралския двор даваха 28 хиляди“, спомня си шеф Александров.

Талантливият шеф има собствено сладкарско ателие в Англия, бил е и главен сладкар на звездите в Уимбълдън, но това, което най-много го вдъхновява е преподавателската работа. „В България има много талантливи деца и ние сме хората, които трябва да им подадем ръка.“, категоричен е той. Съветът му към младите е да отидат в чужбина, да видят свят, да работят и да се върнат в родината си.

Рецептата на шеф Иван Александров за страхотен лимонов десерт:

Необходими са ви 1 литър животинска сметана, 200 гр. лимонов скок и 300 гр. захар. След завирането на захарта и сметаната, пресичате сместа с лимоновия сок и я слагате в хладилника, за да стегне. Може да добавите пресни плодове, салца от ягоди или череши.