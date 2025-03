От утре – 12 март, в ефира на bTV Radio започва нова рубрика за готвенето като начин на живот - „Господари на добрия вкус". Всяка сряда след 16 часа шеф Николай Немигенчев ще среща слушателите ни със свои колеги, които са превърнали готвенето в кауза. Какво да очакваме от рубриката, може ли добрият вкус към храната да бъде изграден, могат ли всички хора да се научат да готвят и какви усилия стоят зад успеха на шеф-готвачите? Има ли той самият тайни в кухнята? Чуйте в интервюто на шеф Немигенчев в ефира на bTV Radio пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.

