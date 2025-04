Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе шеф Николай Попов, който е роден в Бургас, но израства в Рим. От години съчетава умело българските и италианските вкусове в ястията, които създава. Живее в Италия 23 години и там започва кулинарния си път, но решава да се прибере в България и да предаде опита, който е натрупал.

Завършил е престижното училище Italian Chef Academy и това му отключва много врати. Кухнята го събира и с неговата съпруга, която е завършила Le Cordon Bleu в Лондон. Първите му кулинарни спомени са от баба му, която го учи как да приготвя кюфтета, мусака и кавърма.

Защо като дете подпалва кухнята?

Кога един готвач може да бъде уволнен?

Какво от италианската кухня не познаваме?

Отговорите на всички тези въпроси ще разбере от интервюто на шеф Николай Немигенмев с шеф Николай Попов.

Рецептата на шеф Николай Попов за вкусна паста „Матричана":

Необходими са ви половин килограм доматен сос, зехтин, 400 гр. свински бузи, 200 мл. червено вино, чили на люспи. На готовата паста се слага пекорино. Добавяте в соса и малко от водата, в която сте варили пастата.