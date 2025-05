Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе шеф Петър Петров, който се е заел със задачата да постави България на международната кулинарна сцена.

Желанието на баща му е било той да стане готвач, но самият Петър Петров мечтае да стане банкер. По ирония на съдбата кулинарният му път започва в един кипърски хотел, където той мие чинии и се учи да бели картофи. Днес шеф Петров е персонален готвач на много богати хора. „Хората с възможности не ядат омари, а леща, пълнени чушки и мусака. Не искат от мен да им готвя молекулярна храна, а шопска и гръцка салата.", казва той пред шеф Николай Немигенчев.

Петър Петров е и организатор на едно от най-силните състезания за готвачи в България „Biorest Cup". Признава, че първата година от състезанието е била най-трудна, а най-важното за него е било журито да не е българско, а международно, и то от най-висока класа. Топ готвачите от журито пристигат у нас с предубеждение, но виждат, че тук има добра организация и остават впечатлени от нивото на участниците.

Какво може да вдигне нивото на кулинарията у нас?

Защо топ международни асове в кухнята са впечатлени от българския чушкопек?

Защо душата в кухнята е много по-важна от парите?

Отговорите на всички тези въпроси ще разберете от интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Петър Петров.

Пролетната рецепта на шеф Петър Петров за печена сьомга:

Запичате сьомгата във фурна със сол, зехтин и пипер и приготвяте пролетен сос от нарязани на кубчета домати, каперси, маслини, босилек и лимон, с който заливате рибата.