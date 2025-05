Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе единственият български готвач със звезда Мишлен шеф Симеон Николов. Кулинарният му път започва от Софийската професионална гимназия по туризъм, преминава през Кулинарната академия HRC и го отвежда към широкия свят – Великобритания, Дани, САЩ, Чили.

Пред шеф Николай Немигенчев той сподели, че работният му ден в ресторант със звезди на Мишлен е продължавал по 16-18 часа. „Трудно се издържа на напрежението, но си много мотивиран и даваш всичко от себе си, защото адреналинът и желанието да се докажеш те държат!", каза шеф Симеон Николов.

Днес той ръководи вегетариански ресторант „Oz", който се намира в швейцарския град Фюрстенау и има зелена звезда Мишлен. Любопитното е, че това е най-малкият град в света, с население около 400 души. Концепцията на менюто се базира на това, което се отглежда в градината на ресторанта. „Швейцария е истинска земеделска държава, има много био продукти и това улеснява самия процес.", подчерта шеф Николов. Като момче от София той мечтае, когато някой ден има свой ресторант, той също да е с градина и да е свързан с природата.

Защо като деца е важно да помагате на родителите си в кухнята?

Как се печели звезда Мишлен?

Какви са приликите и разликите между България и Швейцария?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев със Симеон Николов:

Рецептата на Симеон Николов за вкусно лято:

Салата – микс от марули с дресинг от оцет, горчица, сол, пипер, едро нарязани пресни билки и зехтин.