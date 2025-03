Първи гост в рубриката „Господари на добрия вкус“ на bTV радио бе шеф Владимир Тодоров, който е който е носител на приза „Готвач на България“ за 2016 г. и има много богат стаж в престижни български и чуждестранни ресторанти, както и собствен бизнес в тази сфера.

Пред шеф Николай Немигенчев той сподели, че цял живот е искал да стане готвач, не харесва думата „шеф“ и предпочита да го наричат „Влади“. „Ако не си готов да промениш живота си към по-лошо, не ставай готвач! Професията ни е тежка!“, каза още шеф Тодоров. Според него удоволствието на това да си готвач е да видиш труда си оценен.

Какъв е пътят на шеф Тодоров от младежките му години като готвач, когато е получавал по 5 лева на ден, до днес, когато се грижи за 70 души персонал?

Защо по време на стажа си в Амстердам е спял на войнишко легло в хостел в квартала на червените фенери?

Защо топ готвачът вкъщи готви…сандвичи?

Всичко това ще разберете от интервюто на шеф Немигенчев с шеф Владимир Тодоров:

Your browser does not support the audio element.

Рецептата на шеф Тодоров за панирани свински уши:

Сварявате свинските уши с малко сол и малко подправки, които харесвате. Нарязвате ги на тънко.

Вариант 1 – овалвате свинските уши в брашно със сол, черен пипер и подправки по ваш избор. Пържите ги в загрята мазнина на 180 градуса и ги сервирате с майонеза или някакъв друг сос.

Вариант 2 – смесвате нишесте, брашно и вода. Потапяте предварително свинските уши в лед и ги пържите. Малко сол и подправки отгоре и сервирате с гарнитура по ваш избор.