При голям интерес Българска федерация по ски, Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“ откриха днес фотоизложбата „100 години ски спорт в България“. 52 уникални снимки на изтъкнатите фотографи Бончук Андонов, Янко Гъров, Костадин Андонов и Димитър Михайлов представят в градинката пред НДК великите мигове, личности и успехи в богата история на този спорт у нас.

Изложбата бе открита от председателя на БФ ски Цеко Минев, с приветствия към присъстващите се обърнаха още Георги Бобев -зам.-председател на БФ ски и Анатоли Илиев – организационен секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта“.

„Благодаря на авторите, които са уловили прекрасни мигове и ни предоставят възможността да се насладим отново на знаменити събития и личности в богатата и успешна история на българския ски спорт. Искам да изтъкна и две други много важни направления от дейността в последните години – организацията на домакинствата на големи стартове от календара на ФИС във всички наши зимни центрове, за което получаваме отлични оценки и Проекта „Научи се да караш ски“, чрез който хиляди млади българчета се докосват до удоволствието от снежните дисицплини и са сред чистия въздух в планините,“ каза Цеко Минев, който е и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет и член на Изпълкома на Международната федерация по ски (ФИС).

Чуйте какво заяви председателят на Българска федерация по ски Цеко Минев пред Георги Митов от bTV Radio:

Георги Бобев благодари на Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“, които заедно със ски федерацията са съорганизатори на тази фотоизложба и припомни многото събития, с които тази година се отбелязва вековният юбилей на ски спорта у нас.

„Първите ски-състезания, първата шанца за скокове, първите големи успехи и пробиви в световния спорт – всичко това е събрано в една колекция от 52 безценни за историята снимки,“ заяви Анатоли Илиев.

Бончук Андонов, един авторите на снимките в изложбата разказа за това как преди много десетилетия е започнал дългогодишната си вече кариера на спортен фотограф с една снимка от състезания по гигантски слалом на Боровец. „Изложбата е събрала най-значимата част от вековния калейдоскоп на едни от най-популярните, успешни и обичани от българите снежни дисциплини“, каза още Андонов.

Чуйте повече от фотографа Бончук Андонов, легендарния спортен радиожурналист Асен Минчев и Георги Бобев- зам.председател на БФ Ски

„Фотообективите на майсторите в спортната фотография Бончук Андонов, Янко Гъров, Димитър Михайлов и Костадин Андонов не позволяват великите мигове, събития и личности в богатата 100-годишна история на българския ски спорт да минат покрай нас и да бъдат забравени,“ се казва в посланието на авторите.

Изложбата е част от честванията на вековния юбилей на Българска федерация по ски, а фотографиите пропомнят знаменателни събития и активности, които са се случвали през последните 100 години под знака на едни от най-популярните в света спортове.

На церемонията по откриването присъстваха още легенди на българския ски-спорт, треньори, деятели, приятели и почитатели на ски спорта.

Фотографиите ще бъдат изложени до 30 април в „Галерия на открито“ НДК, до Кино Кабана – парка на НДК до паметника с лъвчето при алеята на входа откъм Кравай.