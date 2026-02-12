„Бездомните кучета са около 1500. Много от тях са отглеждани от граждани. В приютите ни в Сеславци, Слатина и Горни Богров постъпват кучета, за които е доказано, че са проявили агресивно поведение или такива за кастрация и лечение. През годините има фалшиви сигнали за агресия. Не съм запознат с постъпило куче при нас, малтретирано от стопанина му“. Това заяви пред bTV Radio Дойчин Неновски- временно и.д директор на ОП „Екоравновесие“.

Снимка: bTV

„Трудно е да се справим с глутниците, когато са активни през нощта. Обмисляме с районните администрации да организираме по-сериозни акции“, подчерта той.

По думите му, „условията в обектите търпят сериозна критика. Липсата на персонал е основният ни проблем. Гледачите в Горни Богров са само 15 при 1050 кучета в приюта. Подготвяме със зам.кмета Надежда Бобчева да внесем доклад в СОС за увеличение на гледачите. Липсват и ветеринарни лекари при тези тежки условия. Необходими са доброволци за разхождане на кучета“.

„Мечтая да направим профил на всяко куче и да му намерим стопанин“, посочи Неновски. Според него, „процедурата по осиновяване е отговорна. Доброволците правят интервю с бъдещия стопанин и му се предоставя възможност да избере и осинови своя любимец в рамките на три срещи. Миналата година имаме 500 осиновявания. Ако ги увеличим двойно, ще спрем да виждаме кучета, оставени с години в клетките си“.

Снимка: Осинови питбул от приют

Той допълни, че са „доставени 2 нови буса за хуманен транспорт на кучета. Имаме и нова медицинска апаратура. В приюта в Горни Богров ще има за първи път Амбулатория от втора категория, където могат да се извършва по-сериозна грижа“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Дойчин Неновски- временно и.д директор на ОП „Екоравновесие“:

Your browser does not support the audio element.

117 опашатковци, участници в инициативата на Столичната община „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ вече намериха своя нов дом. Тази осиновителска кампания е кауза, в която десетки хора обединяват усилията си, за да може поредното изоставено, гладно и забравено бездомниче да прекрачи прага на нечий дом и да се озове в прегръдките на семейството си. Този път завинаги.

Снимка: Осинови питбул от приют

Числото „117“ мотивира и с инициативата „Вече съм вкъщи!“, в която са разказани шест истории на осиновени кучета и техните семейства чрез снимките на фотографа Иван Шишиев („Етюд-и-те на София“). Ще има още истории, изложба и игри за хора и нечовеци.

Скоро стартира и разпространението на плакатите от кампанията, като чрез сканиране QR кода върху тях гражданинът може да изживее историята на всеки един герой, а и кой знае – може пък да се влюби в мокрото му носле и да го пожелае за свой приятел.

Повече за кампанията ще откриете във Фейсбук – „БезДОМен или ДОМашен“, както и в сайта на Столична община, където са представени всички животни, които все още търсят своя нов дом!

Кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ се организира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с ОП „Екоравновесие“, ЧЕТИРИ ЛАПИ, Animal Rescue Sofia и сдружение „Бандата на 1500-те“,