"Отваряме паркинга за 1000 места до края на септември". Това заяви пред bTV Radio главният изпълнителен директор на оператора на летище София Хесус Кабайеро. По думите му, "през октомври ще започнем реконструкцията на многоетажния автомобилен паркинг. В края на годината ще пуснем в експлоатация нова система за наблюдение, за да имаме по-добро проследяване и контрол на трафика пред Терминал 2". Според летищният мениджър, "със сигурност ще нарасне търсенето на служители за района около летището, включително бордови екипажи, специалисти по поддръжката, сигурността. На летището работят близо 6000 души, като само 1000 от тях имат договор с нашето дружество, което оперира на летището. С увеличението на самолетния трафик, ще се повиши търсенето на нови служители в цялата обслужваща зона на летището".

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Хесус Кабайеро, озвучен от Ясен Вакашински, разположено в звуковия файл:

СОФ Кънект - операторът на летище София обяви концептуалния дизайн на Терминал 3. С Терминал 3 летище София започва мащабна трансформация, която ще го превърне в първото 5-звездно регионално летище в Европа. Г-жа Красимира Стоянова – министър на транспорта и съобщенията, г-н Тиери До – председател и главен изпълнителен директор на Meridiam, инвеститорът в СОФ Кънект, и г-н Хесус Кабайеро – главен изпълнителен директор на СОФ Кънект представиха всички аспекти, в които бъдещият Терминал 3 ще допринесе за икономическото развитие на България – като конкурентно предимство, което страната ни ще получи в региона през следващото десетилетие.

“Проектът за изграждане на новия терминал 3 е крачка към модерното летище София, което ние като държава и общество очакваме и заслужаваме”, каза Красимира Стоянова. „Разкриването на проекта за бъдещия летищен терминал бележи още един важен крайъгълен камък в нашия ангажимент да инвестираме и модернизираме тази стратегическа транспортна инфраструктура. Нашата амбиция е да превърнем летище София в референция от световна класа с най-високи стандарти за устойчивост. С летище София ние и нашите партньори възнамеряваме да положим основите на още една дългосрочна успешна история, която ще бъде от полза за всички, присъединявайки се към съществуващото ни портфолио от забележителни летища като централен терминал LaGuardia (Ню Йорк, САЩ), Queen Alia International (Йордания) или Ивато и Нуси Бе (Мадагаскар)“, каза Тиери До. „Тази ключова инвестиция на СОФ Кънект в Терминал 3 на летище София ще зададе нови стандарти в индустрията и пътуването в Източна Европа. Тя ще подобри пътническото преживяване, ще повиши оперативната ефективност и ще насърчи икономическия растеж и устойчивото развитие на България.“, каза Хесус Кабайеро.

Трансформацията на летище София ще играе решаваща роля в икономическото развитие на България. Повече от 1,2 милиарда лева ще бъдат инвестирани по време на концесионния период, като 500 милиона лева са предвидени за изграждането на модерния Терминал 3.

С общ капацитет от 20 милиона пътници годишно между новия Терминал 3 и Терминал 2, повишената въздушна свързаност се очаква да доведе до 0,5% ръст на БВП на България за всеки 10% увеличение на свързаността.

Летище София ще се превърне в ключов регионален хъб за въздушни пътувания в Източна Европа, свързващ глобални дестинации и утвърждаващ България на международната авиационна карта.

Концептуалният дизайн на Терминал 3 черпи вдъхновение от зашеметяващите природни пейзажи на България, особено от планините, цветовете и силуетите. Новият терминал, с площ от 65 000 кв. м., ще бъде свързан с настоящия Терминал 2, ще съчетава модерна архитектура със съвременни материали, за да създаде иновативна и хармонична структура. Дизайнът е изключително дело на българската архитектурна компания IPA в сътрудничество с международно признатите и с доказан опит в авиационната индустрия инженерни компании Egis и 1PAX.

Тази трансформираща инвестиция има за цел да осигури на летище София престижната 5-звездна сертификация SkyTrax – първата за регионално летище в Европа. Новият терминал ще предложи цялостно пътническо преживяване като гарантира изключително обслужване на всеки етап – от планирането на пътуването и регистрирането на багажа до проверката за сигурност и качването на борда.

- Удобство и достъпност: Пътниците ще имат достъп до всички изходи в рамките на пет минути от централната търговска зона, осигурявайки плавно движение из летището.

-Специализирани за всеки пътник: Терминалът ще обслужва различни профили на пътниците, включително бизнес, туристи и пътуващи за посещения при роднини и приятели (VFR). Той също така ще предлага специализирани услуги като детски площадки, игрални зони и зони за домашни любимци.

-Оптимизирани пътнически потоци: Дизайнът на терминала е оптимизиран както за удобството на пътниците, така и за ефективността на авиокомпаниите. Той включва усъвършенствани пътнически ръкави за традиционните авиокомпании и ефективни процеси за нискотарифните превозвачи, осигурявайки гладко преживяване за всички.

Терминал 3 е проектиран да осигури най-високо ниво на комфорт и удобство:

- Просторен дизайн: Високи тавани и отворени пространства ще създават спокойна и приветлива атмосфера. Модерните архитектурни елементи ще съчетават естетични и функционални ползи.

- Четири нива на функционалност:

o Ниво -1: Предназначено за технически операции. o Ниво 0: Зони за пристигащи и получаване на багаж.

o Ниво 1: Зони за заминаващи, проверка за сигурност, заведения за хранене и търговски площи с над 10 000 кв.м.

o Ниво 2: Зони за връзка между полети и коридори за пристигащи от страни извън Шенген и ЕС.

- Разширен капацитет на изходите: С 34 изхода, споделени между Терминал 2 и Терминал 3, летище София ще може ефективно да управлява нарастващия брой пътници.

- Специализирани услуги: Терминалът ще предложи уникални услуги, като удобства за пътници с намалена подвижност (PRM), семейно-ориентирани зони и пространства за пътници с домашни любимци. Освен това ще подобри услугите за бизнес пътници, туристи и VFR пътници.

Трансформацията на летище София включва съвременни технологии и дигитални системи за подобряване на оперативната ефективност:

- Дигитална трансформация: Усъвършенствани системи като AMS, ERP и eлектронни гишета ще оптимизират процесите на летището – от 52 гишета за регистриране на багаж и такива за самообслужване до компютърна томография при проверките за сигурност и електронни гишета за проверка на бордни карти и паспортен контрол. Контролните пунктове за проверка за сигурност ще могат да обработват до 3 250 пътници на час като осигуряват бързо и ефективно обслужване. Освен това новата система за обработка на багаж ще има капацитет за обслужване на 2 400 багажа на час, подкрепена от шест ленти за получаване на багаж в новата зона за пристигащи, което допълнително ще подобри удобството на пътниците.

- Конкурентни летищни такси: Летище София ще поддържа едни от найконкурентните летищни такси в региона като намалява времето за престой и оперативните разходи за авиокомпаниите.

- Подобрена свързаност: Чрез привличане на повече авиокомпании и откриване на нови маршрути, летище София ще се превърне във водещ играч в регионалните пътувания.

Концептуалният дизайн на Терминал 3 бе разработен през юли 2024 г. Очаква се Разрешение за строеж и начало на строителните дейности през април 2026 г., а въвеждането в експлоатация е планирано за април 2031 г.