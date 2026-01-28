„Новите три метростанции ще бъдат завършени и пуснати в експлоатация най-късно до месец юли. Очакваме повече от 55 000 нови пътници“, заяви в ефира на bTV Radio директорът на „Метрополитен“ инж. Николай Найденов. През тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции под бул. „Владимир Вазов“ в район „Подуяне“, уточниха от Столична община. Участъкът е завършен на 93%, релсовият път е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности. Новите станции ще осигурят бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „Левски Г“ и западните части на града – „Овча купел“ 1 и 2 и „Горна баня“.

„Гарантирано до декември 2026г. и обективно до пролетта на 2027г. ще остане прекъснато движението между „Сливница“ и „Обеля“ заради строежа на интермодалния транспортен хъб. Първоначалните срокове няма да могат да бъдат изпълнени“, добави инж. Найденов.

Той поясни, че причината за спирането на някои ескалатори, травелатори и асансьори липсва доставка на резервни части, което се бави в рамките на 3 месеца. Това са 500 съоръжения, от които над 70 процента са извън гаранция.

„Преходните бюджети поставиха инвестиционните намерения под критичен минимум. Новите ни линии са поръчани с преградни врати“, посочи инж. Найденов.

По думите му, инвестиционния план за нови влакове е 5-10 години. „Една трета от руските метровлакове в парка на Метрополитен ще излязат от годност. В рамките на 2026г. ще получим 8 метровлака от чешка компания и минимум 6 машини от немска компания. В рамките на януари-февруари ще пристигнат и още 2 метровлака.

Инж. Найденов очаква консенсус с Военната академия, като има строително разрешително за изграждането на метрото в района на институцията. „Следващата стъпка е завеждане на съдебно дело“, подчерта той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на "Метрополитен" ЕАД инж. Николай Найденов:

Припомняме ви, че на 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичния метрополитен. За този период, Метрополитен ЕАД се утвърди като гръбнакът на столичния транспорт с предоставянето на надеждна, безопасна и устойчива транспортна услуга, която в даден период е била и единствения обществен начин за придвижване в столицата.

Ръководството и екипът на „Метрополитен“ ЕАД, ще продължи ежедневната комуникация с фирмите изпълнители на разширението на столичното метро, за срочното разрешаване на проблемите, възникнали по време на строителството на новите участъци и поддържане на нормалния ритъм и планиране при реализацията на строителството на новите отсечки и станции.

След завършването в срок на текущите проекти, до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 62 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт ще е над 45% или над 650 хил. пътници дневно.

Ръководството на Метрополитен ЕАД благодари за ежедневните усилия, професионализъм и високата отговорност на всички служители, от поддръжката - хигиенисти, ел. техници, депомайстори до ръководителите на отделните дейности свързани с експлоатационните и инвестиционни цели на столичния метрополитен, с които дружеството ще продължи да изпълнява своята обществена мисия.

В момента София разполага с 47 метростанции и 52 км трасе, които обслужват ежедневно 470 хиляди пътници. Разширението в „Подуяне“ е част от програмата за развитие на метрото, в рамките на която през 2026–2027 г. ще бъдат пуснати общо 10 нови метростанции.