На 9 декември 2023г. от 19.00ч. в зала 1 на НДК обичаният австрийски оркестър Strauss Capelle Vienna се завръща в България за най-очакваният коледен галаконцерт.

"На 9 декември ще направим светлинно шоу, нова програма с хореография и обогатена реалност". Това заяви пред bTV Radio оркестровият мениджър на Strauss Capelle Vienna Франсиско Супин. Солисти ще бъдат Бригите Симон и Марко ди Сапия.

"Ще създадем мобилно приложение, чрез която ще бъде достъпна програмата на концерта за всички почитатели", добави Супин. В програмата си Strauss Capelle Vienna тази година е подготвил разширен репертоар, който включва творби от фамилията Щраус, но и композиции на Жорж Бизе, Джузепе Верди и Дмитрий Шостакович. "Всяко произведение ще бъде обогатено със специално светлинно шоу. Балетистите са подготвили и специални хореографии", уточни мениджърът на оркестъра.

Чуйте повече от цялото интервю на Георги Митов с Франсиско Супин /озвучено от Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл:

Заповядайте на 9 декември в Зала 1 на НДК от 19:00 часа. Вратите отварят в 18:00 часа.

