Днес, 29 май, започва Пролетният панаир на книгата и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи. Събитията ще продължат до 4 юни (неделя) в парка пред Националния дворец на културата с рекорден брой участници, заглавия и премиери. Над 14 000 заглавия на 144 издателства ще търсят своите читатели по време на 80 литературни събития в панаирната седмица. На откриването присъства служебния премиер Гълъб Донев, министъра на културата Найден Тодоров, министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов и представители на Столична община.

„Депутатите трябва да решат проблемите с авторските права за книгите". Това призова от ефира на bTV Radio Десислава Алексиева- председател на УС на Асоциация „Българска книга" /АБК/. По думите й, секторът е засегнат от пиратството в интернет. „Книга на известен писател с тираж от 1000 броя в първите 24 часа е свалена 14 000 пъти. Това е ограбване на автора“, алармира Алексиева. Според нея, „много е трудно в ситуация с променлива политическа обстановка. Нашето желание за създаване на законови рамки за българската книга“.

По данни на НСИ, има сериозен интерес към четенето на български автори. „Притесняват ни намаляващите тиражи", коментира Алексиева. Тя отбеляза, че все по-малко млади българи от 18 до 35г. четат. „Трябва да има програма за насърчаване на четеното в училище и на четенето в най-ранна детска възраст", допълни още Алексиева.

Какво предстои пред българските книгоиздатели след приза „Букър“ на Георги Господинов? Чете ли българинът собствената си литература или предпочита чуждестранната? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Десислава Алексиева- председател на УС на Асоциация „Българска книга", която организира проявите:

Пролетният панаир и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи са част от #КаузаГРАМОТНОСТ на Асоциация „Българска книга“ с акцент към най-малките читатели, които и тази година ще могат да открият най-новите детски книжки в специално обособен кът. А за Деня на детето организаторите са подготвили и приказна празнична програма.

На сцената за културна програма в следващите дни ще има многобройни премиери и срещи с автори, преводачи и илюстратори на над 40 нови творби. Още толкова нови заглавия ще бъдат представени на щандовете на издателствата, разположени в повече от 60 шатри на над 1500 кв.м изложбена площ. Паралелна програма ще върви в книжарници, литературни клубове и много други локации в столицата.

Пролетен панаир на книгата и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи са част от Календара на културните събития на Столичната община за 2023 г.