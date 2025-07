Фестивалът за улични изпълнителски изкуства „ШестФест“ ще се проведе в София от 30 юли до 10 септември, като обхване различни градски паркове и централни пространства. Събитието включва театър, циркови изпълнения, шествия с карнавални кукли и международно участие. Момчил Цонев, организатор на фестивала, подчертава значението на преобразяването на познатите градски места чрез изкуство: „Нашите улици и площади заслужават да бъдат по-цветни и по-интересни.“

Кукли извън земята и шествия в парковете

Откриването започва на 30 юли в Северен парк, последвано от събития в Южен парк (8 август), парк „Гео Милев“ (24 август) и Западен парк (10 септември). Основен акцент са четириметровите кукли с абстрактна визия, наречени „извънземните“. Те ще участват в дневни и светлинни шествия. За децата и младежите са предвидени работилници по карнавални и улични изкуства.

Международен обмен и артистична енергия

На 9 август в центъра на София ще гостуват две от гигантските марионетки на фестивала Puppet October Street от Крайова, Румъния, управлявани чрез специална мобилна конструкция. Българският театър „Метаморфози“ ще представи цирков спектакъл, а „Гестус“ от Благоевград ще радва най-малките с постановката „Палечка“.

Фолклорен дух в градска среда

На 22 и 23 август фестивалът ще включи шествия с приказни животни – змей (с надпис на глаголица), птица и риба. Те вплитат български фолклорни елементи в съвременен визуален език, подчертавайки културната идентичност на фестивала.

Подкрепа за независимите артисти

Всички събития са с вход свободен благодарение на програмите на Столична община. Фестивалът работи предимно с независими изпълнители, които получават професионално заплащане – важен фактор за устойчивостта на артистичната сцена. „Много от артистите не могат да работят на закрито – кокили, огнени спектакли – те живеят чрез такива платформи,“ споделя Цонев.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Момчил Цонев: