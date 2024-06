Готови ли сме за безопасно лято и ще има ли достатъчно спасители по плажовете? Колко водни спасители са обучени през последните години? За какво да внимаваме при плуване и какво показват данните от последните години по отношение на инцидентите във вода, които бяха отчетени в седмицата на водното спасяване? Чуйте интервюто с Антон Налбантов, директор на Водноспасителната служба на Българския червен кръст, на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.