Жителите на Княжево алармират за проблеми след пускането на трамвай № 5. "Майки с колички и възрастни не могат да слизат безпрепятствено, както при новите, така и при старите трамваи", заяви в ефира на bTV Radio Любо Стефанов от Гражданската платформа „Княжевецъ“.

Причината - некачествения ремонт, при който е оставено отстояние между превозното средство и тротоара, което достига 60 см. Заледеното релсово легло през студените зимни дни създава предпоставки за инциденти с гражданите.

Според Стефанов, за решаването на това неудобство трасето вероятно ще подлежи ли на „ремонт на ремонта“. Такава ще бъде и съдбата на емблематичната последна спирка на трамваите в Княжево, чийто прозорци остават зазидани, а това не отговаря на нейния първоначален външен вид.

Скоростното придвижване на автомобили върху релсите на трамвая в Княжево е към своя край. Очаква се скоро да се монтират ограничители върху пътното платно. "Те трябва да се поставят правилно, като се спазват нужните отстояния за градския транспорт", коментира още Стефанов.

Има и проблеми с тактилните плочи пред баня "Княжево". Оказва се, че линията е прекъсната и замазана с жълта боя, вместо да бъдат поставени липсващите плочки. Това води до допълнителни затруднения за хората в неравностойно положение, което може да застраши тяхната ориентация и безопасност, отбеляза Стефанов.

По думите му, спасяването на най-старата баня в София трябва да продължи като се прехвърли собствеността й от Министерството на здравеопазването към Столичната община.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Любо Стефанов от Гражданската платформа „Княжевецъ“, разположено в звуковия файл: