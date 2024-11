Кръгла маса на тема: „Предизвикателства и перспективи пред преработвателния сектор в България“ се организира на 28 ноември 2024 г. от 10.00ч. в Гранд хотел София. Срещата е по инициатива на Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България, за да отбележи 30 години от създаването си, но и да маркира актуалните проблеми и предизвикателства в сектора.

Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България е една от малкото асоциации, която обединява цял един бранш, при това вече 30 години, което е най-ясното доказателство, че секторът е единен, със заети над 10 000 работещи и с около 90% експортна продукция.

След тежката година с лоша реколта, кръглата маса ще засегне основно въпроса, свързан с липсата на суровини, за който производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури сигнализират нееднократно, От сдружението са категорични, че в нито един момент не е съществувала заплаха за България, продиктувана от вноса на слънчоглед от Украйна. Политиката на солидарност на България към исканията на Полша, Унгария, Словакия и Румъния в този аспект е нелогична тъй като, основните количества зърно, маслодайни семена, олио и други селскостопански стоки преминават през Полша, Румъния, Унгария и Словакия, за което тези страни получават такси за превоз и претоварни операции на тяхната територия, като от ЕС се инвестираха огромни европейски средства в пътна, железопътна и пристанищна инфраструктура.

Във връзка с продължаващите повече от 19 месеца затруднения при търговията със зърнени и маслодайни култури с Украйна продиктувани от защитните мерки, въвеждане на различни механизми, лицензионни режими и квоти за вносните суровини, увеличаващи на административната тежест се забелязват следните основни проблеми:

- Невъзможност за внос на слънчоглед от Украйна като най-голям източник на суровина и допълване на нуждите от суровина за българските преработватели.

- Производството на слънчоглед в Република България от реколта 2023 е 1,62 млн. тона, а очакваната реколта за тази година ще бъде не-повече от 1,4 млн. тона, количества, крайно недостатъчни за нуждите на преработвателите, които са над 4 млн. тона на годишна база.

- Многомилионните инвестиции в преработвателни мощности в българските заводи са в застой, а гарантират преработката на повече от 10000 тона слънчоглед дневно.

- Преустановена е преработката или е намален обема на преработка в редица български заводи поради липсата на суровина. Пропусната преработка от над 1,5 млн. тона слънчоглед.

Въпреки тези факти, българските българските маслопреработватели няма да допуснат шоково поскъпване на олиото. Това потвърдиха браншовиците пред bTV Radio.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Яни Янев – председател на Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България и Константин Азoв- изпълнителен директор на организацията, разположено в звуковия файл:

През 2022 година по информация от МЗХ сме преработили над 3,5 млн. тона слънчоглед от които 1,4 млн. тона от внос, като сме изнесли 910 012 слънчогледово олио, 660 346 тона белен слънчоглед и 931 961 тона слънчогледов шрот на обща стойност над 2,6 милиарда евро и заедно с вътрешните продажби приходите от продажби надвишават 6 милиарда лева, резултати, които наредиха България на водещите места в света.

За сравнение през 2023г. по официална информация от МЗХ, сме разполагали с вътрешното производство на слънчоглед 1,620 млн. и внос от 492 хил. тона. Суровина, крайно недостатъчна за сектора, довела до изключително негативните резултати по официални данни на НСИ по стандартната външнотърговска класификация, а именно най-голям спад през 2023 г. при износът на стоки от България за ЕС спрямо 2022 г. се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (63.8%).

Загуби не само за сектора, но и близо 1 милиард лева по-малко за държавния бюджет!

От Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България, отбелязват, че са готови да предложат мерки и решения, които да спрат политиката на бавно задушаване на една от големите и успешни до момента преработвателни промишлености и устойчива (до момента) позиция на международния пазар, като едно от възможните решения е да се премахне административната тежест при вноса.

