Стартира инициативата за изграждане на най-високия пилон на емблематичните Роженски поляни, на който гордо да се извиси българският трикольор. Съоръжението ще бъде с размер от 111 метра, което го прави най-високото в Европейския съюз. Пилон Рожен ще бъде поставен на внушителната надморска височина от 1430 м в сърцето на Родопите.

"Височината от 111 метра символизира площта на България от 111 000 кв. км", поясни в ефира на bTV Radio организаторът Симеон Караколев от Фондация „Наследство в бъдещето“. "Стойността на проекта е 1 млн.лева, от които ние сме събрали 400 хил. лева", добави той. Караколев уточни, че това ще бъде първият паметник, посветен на националния символ на България– знамето.

„Трябва да имаме ясен измерим национален интерес“, каза още Симеон Караколев, който е и председател на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация. Тя организира предстоящия събор на овцевъдите в периода 6 – 8 май 2023г. край Петропавловския манастир.

„Няма опасност да останем без агнешко за празниците. След Великден ще направим анализ какво и до колко е останало за Гергьовден. Част от търговските вериги инвестират в отглеждане на българско агнешко месо. Апелът ми е да не продават вносно“, призова Караколев. Очаква се фермерите да създадат Камара на най-големите организации на производители в България. Те ще продължат да настояват за промяна в законодателството с цел справедливост при разпределението на пасищата.

