Първият концерт на Симфониета-Враца в София ще се състои на 6 юни в Сити Марк Арт Център, а последният е на 23 юни в зала "България".

Солисти:

Вероника Лемишенко (арфа),

Калина Кръстева (виолончело),

Надежда Йоцова (пиано)

Диригент:

Христо Павлов

За информация и резервации - 0888504644, 0895702624.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Христо Павлов: