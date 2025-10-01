На 7 октомври от 19.00ч. в зала „България“ ще прозвучи сценичната кантата „Кармина Бурана“ от Карл Орф в изпълнение на Симфониета Враца под палката на маестро Христо Павлов. Програмата включва и Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян.

Солисти ще бъдат Виктор Костов (пиано), Андреа Новак (сопран), Андрея Мирчев (тенор) и Иво Йорданов (баритон). Съпроводът е на Академичен хор на Филхармония „Олтения" от гр. Крайова (Румъния) и Детски оперен хор - София с ръководител Таня Радева-Лазарова.

Билетите се продават онлайн в мрежата на Ивентим.

Чуйте повече и за концертите от новия сезон на оркестъра от интервюто на Георги Митов с маестро Христо Павлов- директор на Симфониета Враца: