„Синьото в очите ти“ е най-новата песен на съвременната поп изпълнителка IVE, която отново прави в колаборация с набиращия популярност в българския музикален ефир композитор, музикален продуцент и изпълнител Любомир Боянов - Chaz.

Парчето звучи като приятно продължение на предишните им съвместени хитове: “Твоя“ и „Без теб“, и с лекота можем да доловим личния им почерк - тяхна запазена марка.

В стила на алтернативен поп денс, изпълнен с дълбока емоционалност, допълнен от богат на съдържание текст, сингълът звучи едновременно зряло и съвременно.

„Синьото в очите ти“ е песен, която говори за човешките ценности, за опита който миналото ни оставя, но независимо от болката и белезите, които носим с нас, трябва да се научим да се обичаме без чувство за вина. Да продължим да вярваме, че нещо хубаво е възможно да ни се случи и да намерим вдъхновението, което ще ни поведе напред. Съвременното звучене на аранжимента прави музиката близка и лесно достъпна за забързания модерен човек.

Посланието на думите ни мотивира да открием отново вярата и смисъла на обичта към себе си, а по-късно и пътя към любовта, която да дарим на другите.

Музиката е на Любомир Боянов Chaz, текстът е от IVE, а аранжиментът е на Chaz и небезизвестния музикален продуцент Денис Попстоев, в чието студио е извършен звукозаписа. Продукцията (mix и master) е завършена от едно отнай-големите имена в музикалния бизнес у нас – Димитър Ганчев – Майт.

Режисьор на видеото е Даниел Петров – млад визионер със свежи хрумвания, който успява да предаде творческата идея на проекта по най-добрия начин, тъй като самият той е артист, изпълнител и музикант. Снимките са направени на летище Лесново, което придава усещане за свобода и полет. Историята на видеото е разказана с привкус на филм, а развръзката ще стане ясна в неговото продължение. Съвсем скоро IVE и Chaz ще покажат следващия епизод от тяхното съвместно творчество.

Проектът е усъществен с подкрепата на Музикаутор и фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивелина Колаксъзова – IVE и Любомир Боянов - Chaz:

IVE & Chaz се запознават през 2008 година, когато правят няколко парчета заедно с Иван Ласков. Най-голям успех постигат с песента си “Ready for Love”, която е записана и продуцирана от италианската музикална компания Renilin Music Label. През 2009 г. парчето стига до финалите на „Българската песен за Евровизия“. След като за известен период творческите им пътища се разделят, през 2019 г. те решават отново да създадат нещо заедно, което през 2020 става факт. Въпреки, че Chaz е доста погълнат от работата по новия албум с R&B звучене към проекта Chaz’n’Byanka, той успява да влезе успешно в духа и на съвременната поп-денс музика. В съвместана си работа с IVE създадат свой собствен стил, който успяват да развиват в последните пет години.

Ивелина Колаксъзова – IVE е от малка започва да се занимава с пеене, актьорско майстоство и танци. Първите си стъпки на сцена прави едва когато е на 4г. с детската вокална група „Мечо Пух“. В този период (4-7 годишна възраст), благодарение на богатата концерта и културна дейност на Първа Частна Детска Вокална Група „Мечо Пух“, тя се качва на сцената на „Златният Орфей“, наградите „Аскер“, пее на една сцена с рок легенди като Георги Минчев, Веселин Веселинов – Еко, Буги Барабата, Васко Кръпката и др.

В ученическите си години е част от вокално-театрална формация „Таласъмче“, с които пътува както из страната, така и в чужбина (Полша, Италия, Турция, Северна Македония) и представя мюзикъли създадени за деца от българският композитор Димитър Костанцалиев.

На 14г. тя е част от популярната момичешка група „Инстинкт“, с които изнасят много концерти на живо и имат редица телевизионни участия. По това време IVE започва и солова кариера, участвайки в родни и международни фестивали, където получава престижни награди.

През 2006г. тя е поканена от италианската звезда Alexia да открие концерт от лятното й турне, като подгряващ изпълнител на стадиона във Формело (Рим). През 2007г. започва да работи с италианската музикална компания Renilin, която продуцира първият й самостоятелен сингъл “Ready for Love” по музика и текст на Любомир Боянов и Иван Ласков. Песента стига до финалите на българският конкурс „Българската песен за Евровизия“ 2009г

През 2010г завършва Националната Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“ с бакълаварска специалност „поп и джаз пеене“ в класа на доц. Стефка Оникян.

През 2012г. завършва магистърска степен в Нов Български Университет със специалност „Музикален мениджмънт и продуцентство“. Сред многобройните продуцирани в Италия песни е и сингълът „Sunlight”. Това е най-големият международен успех за IVE. Той идва през 2012 г., когато е поканена да запише сингъл с едно от най-известните италиански имена на денс сцената – DJ Molella.

Песента „Sunlight” е издадена от Restylers и записана в студиата на Renilin Music Label. Тя е първият сингъл на IVE издаден в пет международни компилации с летни денс хитове и достига върховете на най-престижните класациите в Европа. Печели награда за май-добра европейска денс песен „Eurodance Award 2012”.

През 2015 г. излиза първият й сингъл на български език – “Хей Ти“, продуциран и записан в Италия от Renilin Music Lable. Песента е фаворит в ефира на БНР и печели награда за най-добра песен за месец август.

Лятото на 2018 излиза първият й сингъл изцяло записан в България по нейна музика и текст – „Няма път без промяна“. Песента печели публиката с мелодичната си хармония и посланието, което носи текста. През октомври месец същата година оглавява класацията за нова музика на БНТ2 „Ново 10 + 2“ .

След изключително добре приетата от публиката песен „Няма път без промяна“, лятото на 2019-та намери смисъл да се завърне и да зарадва публиката си с нов летен хит – „Намирам Смисъл“ , която отново през месец октомври печели класацията за авторска музика на БНТ2 „Ново 10 + 2“. През същата година, IVE стартира и проектът „Забранената музика“, който чрез лайв концерти цели да представи възможно най-много българска музика на различни изпълнители, които непременно трябва да бъдат чути. Събитието е реализирано в голям столичен клуб и събира на една сцена различни български изпълнители.

През 2021г. тя отново се събира с композитора Любомир Боянов – Chaz, техният първи издаден сингъл в България - „Твоя“, през 2020 оглавява едни от най-престижните класации в страната („Ново 10+2“ – БНТ2, „Българските 5 – City radio & TV, радио Варна Chart).

След успеха на „Твоя“, IVE и Chaz продължават съвместната си дейност и стартират 2021 година с нов хит – „Без теб“, спечелил първо място за месец февруари в класацията за независима българска музика на БНТ2 – „Ново 10+2“.

През 2023г. Ивелина Колаксъзова започва работа, като вокален педадог във Voice Academy, където има възможност да развива себе си по нов начин през призмата на преподавател. Рамо до рамо с младите таланти, тя се радва на възможността да предава опит и знания и да припознава себе си в отличията на своите ученици.

Снимка: IVE & Chaz

Любомир Боянов е артист, музикант, композитор, текстописец и продуцент на многобройни произведения. Започва музикалния си път от малък, като свири в различни групи, но страстта му към китарата и любовта му към музиката го вдъхновяват да започне да пише самостоятелно песни. Печели конкурс на БГ Радио за БГ таланти с песента „ Дъжд“ . След този първи успех подписва договор с БМК за композирането на шест песни за други изпълнители. Има няколко песни от проекта Urban&MAV – които достигат световна публика.

Песента DRUGNESS е ремиксирана от световноизвестният DJ Tarkan и е пускана в американското шоу на Роджър Санчез. Други големи успехи идват с дуото Urban&Zeiss, когато заедно с колегата си Иван Ласков създават и продуцират няколко успешни сингъла за различни артисти като Christina, Aksinia и Ивелина Колаксъзова – IVE. През 2008г, една от песните, които пише за IVE – “Ready for Love” е продуцирана и записана в Италия от италианската музикална компания Renilin. По-късно, парчето добива популярност в България благодарение на организираните концерти от БНТ в периода 2008/2009г. за избор на българска песен за Евровизия 2009г., където стига до полуфинал. През 2018г. Любомир Боянов създава дуото Chaz&Byanka, където с певицата Василина Биянкова създават музика в RnB стил и бързо завладяват немалка аудуитория, като продължават да издават музика и до днес. Едни от най-популярни те им песни са: „Друг“, „Отначало“, „Което съм“, „Огън и лед“, “Do Me a Favor”, „Без теб съм страх“ и др. След като за известен период творческите пътища на Ивелина Колаксъзова – IVE и Любомир Боянов – Chaz се разделят, през 2019 г. те решават отново да създадат нещо заедно, което през 2020 става факт. Въпреки че Chaz е доста погълнат от работата по проекта Chaz‘n’Byanka с R&B звучене, той успява да влезе успешно в духа и на съвременната поп-денс музика, в която IVE твори. В съвместена си работа с IVE създадат свой собствен стил, който успяват да развиват вече няколко поредни години. Техният сингъл „Твоя“, издаден през 2020 оглави едни от най-престижните класации в страната („Ново 10+2“ – БНТ2, „Българските 5 – City radio & TV, радио Варна Chart), а следващата им съвместна песен „Без Теб“, която излиза през 2021г достойно последва успеха на предишните им произведения. В последните години, IVE&Chaz продължават да създават съвременна алтернативна поп-денс и RnB музика, която скоро възнамеряват да издадат в албум.