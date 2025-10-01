„Гледах мачовете и много ги преживях... Волейболистите са големи, колкото нас. Те ще продължат да пишат история. Важното е, че ни обединиха". Това сподели Сирма Караджова в поредицата „14 години bTV Radio с пълните отличници на випуск 2025“. Тя отправи пожелание към вицешампионите от Световното първенство във Филипините- «Да продължават все нагоре и всички да се радват!»

През 2025 година Сирма Караджова завършва Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, като е отличена с “Национална диплома” за високи постижения в образованието.

През 2023 г. и 2024 г. печели златен и бронзов медал от Националното състезание по лингвистика, а през 2024 г. и 2025 г. бронзов и сребърен от Националната олимпиада по лингвистика. През 2024 и 2025 година е част от националния отбор на България по лингвистика и завоюва бронз от Международната олимпиада, проведена в Бразилия, и сребро от Международната олимпиада в Китайско Тайпе.

Била е председател на ученическия съвет на СМГ и в гимназиалния етап е участвала активно в училищния живот.

От академичната 25/26 е студент по медицина в Медицински университет - София. В свободното си време обича да излиза с приятели, да пътува, да чете.

„Естественият интелект е по-добър от изкуствения. Ние не се развиваме, ако използваме само изкуствения интелект. Трябва да се насърчава мисленето", заяви пред bTV Radio Сирма Караджова. „Хубаво е да видиш шестицата, но можеш да я постигнеш сам, а не с изкуствен интелект", добави тя.

„Модерно е да си отличник. Много хора искат и успяват. Рецептата за успех е мотивация, подкрепа от учителите и родителите и 1 процент талант", смята бъдещата лекарка.

„Оставам да уча в Медицинския университет в София. Предпочитам да се реализирам в България, защото тук мога да се развивам", подчертава тя.

Как възпитаничката на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ покорява олимпиади по лингвистика? Чуйте от интервюто на Георги Митов със Сирма Караджова: