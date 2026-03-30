„Мисля, че на много млади хора им е омръзнало да бъдат съдени, да бъдат сравнявани и поставяни в рамки. Омръзнало им е от завистта, от злобните коментари, от това някой да ги спира, когато се осмелят да мечтаят. На мен лично ми омръзна да се обяснявам защо пея, защо уча, защо танцувам, защо мечтая и защо искам да се развивам. Омръзнало ми е да чувам, че амбицията е нещо лошо. Смятам, че всеки млад човек има право да бъде различен, да мечтае и да преследва целите си, без да се страхува. Именно така – чрез песента, искам да изкажа моя начин – че не трябва да позволяваме това да ни определя кои сме и затова избрах премиерата на песента да бъде през месец февруари – месец, който е посветен на борбата срещу тормоза в училище. Искам чрез песента си да пробудя социална отговорност и емпатия у хората.“ Това разказа в ефира на bTV Radio младата певица от Козлодуй Сирма Стоянова, която представи своята дебютна песен „Омръзна ми“, с послание срещу тормоза в училище.
„Аз в момента съм на 17 години и съм ученичка в 11 клас и от доста малка съм подложена на вербален тормоз, както в училище, така и извън него и съм била свидетел и на други деца, които преминават през същото нещо, и точно заради това реших да направя своята авторска песен „Омръзна ми“, тъй като в един момент просто реших, че имах какво да кажа. Досега не се бях осмелявала да го изрека с думи, но смятам, че музиката е много достъпен начин да изкажа своето мнение и да помогна на младите хора да бъдат по-сигурни в себе си, да не се страхуват и да изкажат своето мнение срещу този тормоз.“, посочи Сирма.
Още с появата си „Омръзна ми“ получава специалната награда „Най-креативен музикален проект с послание“ на „Топ 10 награди за мода, шоу и бизнес – София 2025“. През януари 2026 г. Сирма е отличена и с приза „Млад изпълнител“ на годишните награди „Върховете“.
