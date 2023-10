Днес, 16 октомври, е Световният ден на рестартиране на сърцето. По този повод започват кампании с цел масово обучение за начина на ползване на автоматичните дефибрилатори, разположени на обществени места. Такива локации са станциите на софийското метро. Гражданите могат да се присъединят към информационната кампания за оказване на първа помощ чрез дефибрилатор, която ще се състои днес в 18 часа на станция „Орлов мост“, а в 19 часа и на станция „Стадион Васил Левски“.

За целта са необходими няколко минути от личното време на всеки, смята Александър Манушев от екипа на фондация „Първите 3 минути“. В ефира на bTV Radio той предлага като алтернатива указателните табели, налични във всяка метростанция, както и кратките информационни филми, излъчвани на същите места.

Специалистът описва накратко процеса за определяне на нуждата от дефибрилатор: проверка на съзнанието, освобождаване на дихателните пътища, а при липса на дишане – извънгръдни сърдечни притискания и обдишване, както и възможно най-скоропостижна употреба на дефибрилатор. Машините са със свободен достъп и могат да бъдат използвани от всеки.

По думите на Манушев, такива дефибрилатори се намират не само на публични места, но и в офисите на частни компании, като закупените от тях са близо 1000, а за обществено ползване на този етап са предвидени около 10000 устройства. Експертът допълва, че в партньорство с фондация „Живи планини“ чрез продажба на календари се събират средства за закупуването на 20 броя машини, които да бъдат разположени на различни локации в планинските хижи. „Неоказването на помощ поради страх от грешка само по себе си е най-голямата възможна грешка, а бързата реакция може да спаси живот“, подчерта той.

