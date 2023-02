В тяхното сътрудничество грее слънце и винаги се чувстваме добре, защото и в хубавите, и в лошите моменти важното е, че сме живи и всичко ще преодолеем с песен! „Когато пея“ е втората съвместна песен на Калин Вельов с Мария Аврамиди.

„Усмихната, позитивна, енергична.“ – така определя вокалистката Калин Вельов, който я кани в своя проект Amazonia. Двамата първо записват авторската песен Brasileiro в латино стилистика. Още 6-годишен, Калин Вельов иска да свири на перкусии и преследва своята детска мечта. Когато по-сериозно започва да се занимава с музика в началото на 90-те с основаването на „Акага“, се насочва и към латино музиката. „Тя е страст и любов за мен и не мога да живея без нея.“ – безпределно верен ѝ е той.

Песента „Когато пея“ Калин Вельов композира в края на лятото: „Дойде ми спонтанно весело и безгрижно парче, което няма силна претенция. Снимахме и видеото в един ден на много забавление и смях.“ Мария Аврамиди се открива в песента: „Тя носи много позитивна емоция и на сто процента отговаря на моята същност. Дори да съм тъжна, като запея, всичко ми минава.“

„Когато пея“ идва с послание. „Когато се чувстваме кофти и минаваме тежък момент, нека да послушаме музика, която да ни вдигне. Въпреки всичко, което понякога ни се случва, да си тананикаме и да си върнем доброто настроение. Най-важното е, че сме на този свят. Ние сме с къса мисия тук. Нека да ѝ се наслаждаваме и да дадем максимума.“ – формулира идеята Калин Вельов. За въздействието Мария Аврамиди казва: „Искаме с тази песен да накараме хората да се усмихват повече, да не се ядосват за дребни неща, а ако се ядосат, да си запеят.“

В „Когато пея“ чуваме и контрабасиста Борис Таслев, който по това време записва други песни с Калин Вельов в неговото студио. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Интервю на Светослав Николов: