За сериозните успехи на младите спортисти със синдром на Даун, които преди дни се завърнаха с 6 медала от състезание в Турция с ранг на олимпийски игри, разказаха в ефира на bTV Radio Слав Петков, основател и председател на "Федерация адаптирана физическа активност" и 17-годишният състезател Боян Вандов.

"Емоциите от успеха дойдоха след една много тежка подготовка, при която през последните 3 месеца нашите спортисти бяха на предела на силите си, за да могат да бъдат подготвени добре и естествено да покажат това, за което са отишли. Емоцията беше страхотна, толкова много подготвени участници от цял свят, 37 държави от всички континенти, и всяка една минута пот в залата разбрахме, че си е заслужавала. Така че каквото можахме, направихме и 6 медала за тези 10 спортиста, които представиха България мисля, че е един много голям успех за нас, така че аз съм толкова удовлетворен от това нещо, че все още ме държи адреналинът", каза Слав Петков.

На фона на спортните успехи, Федерация адаптирана физическа активност тази година разполага с по-малко средства от миналата, посочи Слав Петков:

"Естествено,че средствата никога не достигат за това, което ние желаем. За съжаление тази година бюджетът ни беше отрязан от спортното министерство с един сериозен процент надолу, искам да призова тези хора да помислят, че когато режат подкрепата за тези младежи, дали ще са спортисти, дали ще са други, да знаят, че те режат бъдещето на тези деца, защото те могат да се докажат като спортисти, не веднъж са го правили. Вярвайте в тях и им помагайте, защото те имат нужда от вас и вашата подкрепа!"

Целия разговор със Слав Петков и Боян Вандов можете да чуете на звуковия файл: