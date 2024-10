Днес се прощаваме с рок легендата Кирил Маричков. Един от най-известните и обичани изпълнители си отиде броени дни преди да навърши 80 години, след инцидент при падане от сцената. Стотици хиляди българи, почитатели на музиканта, потънаха в скръб от загубата на Кирил Маричков, а социалните мрежи бяха залети от спомени, песни и снимки на големия рок изпълнител. В неделя вечерта в негова памет над 150 китаристи изсвириха пред НДК една от емблематичните му песни - "Клетва" от филма "Вчера". Днес почитатели на Кирил Маричков се събраха в Дупница. Желаещите ще имат възможност да изсвирят заедно на китари и да изпеят любимите си песни на Маричков и "Щурците". Опелото се състоя в столичния храм "Света София" в присъствието на стотици близки, колеги, приятели и почитатели.

"Той беше човек-вселена, любопитен към всичко", заяви в ефира на bTV Radio Славчо Николов. "Кирил Маричков остави огромна следа в българската музика. Да работя с него през последните 12 години е благословия за мен и колегите ми. Ние ще продължим делото и ще направим концерта, който планирахме. Той бе вдъхновител за много млади музиканти и се чувстваше свободен", добави той. Според Николов, "той беше непримирим към алчността и глупостта. Това го ядосваше много. До последно вярваше в демокрацията. Такива сме и ние във „Фондацията“. Харесваше Европа и че няма граници".

Снимка: bTV

