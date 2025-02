Песен на себеутвърждаването, която ни казва, че ние много силно трябва да вярваме в себе си и да се отстояваме във всяка една ситуация. Защото животът е пълен с предизвикателства, ежедневието ни често от проникнато от недоброжелатели, но трябва да запазим себе си и вярата в нас, да съхраним своята сила. Тя ни е нужна, за да даваме на света и да допринасяме с нея. Победителката в новия, 11-и сезон на „Гласът на България“ по bTV Славея Иванова записа първа песен – „Страх“, с новата си група SIИNERG „Песента е много дълбоко в моето сърце.“ – каза тя в интервю по bTV Radio.

Музиката идва със силна убедителност, така че всяка дума достига до теб и остава. Тя пренася посланието много директно до слушателя. „Текстът тръгна от тапинг, написан от барабаниста. Върху тази идея всеки започна да влага своите. Много е лично за мен да напиша точно този текст като начало, защото изразява борбата ми в моя музикален път. Смятам, че и моите приятели в групата се припознават в текста. Човек трябва да бъде смел, за да се занимава с музика. Това го има в текста.“ – казва Славея.

Толкова много неща се опитват да ни разколебаят, а ние трябва да се опазим от тези въздействия и да останем свързани със света и хората около нас. Точно така се ражда и песента – заедно, в партньорство и приятелство. Другите членове на групата са Илиян, Нели и Криси. „Чудесни хора, добри музиканти и много близки до мен хора, защото споделяме страстта към музиката. Всяка репетиция е удоволствие и забавление, не само работа и развитие на всеки един от нас.“

Те се събират по нейна обява във Фейсбук група за търсене музиканти. „Описах точно какви хора очаквам да срещна и какво точно искам да се случва в групата.“ Така в SIИNERG се появяват Нели – китара, и Илиян – барабани. Впоследствие се присъединява басистката Криси. Славея изисква от себе си целеустременост, постоянство и да покорява нови върхове. „Затова търсех хора, които да мечтаят, да гледат целта пред себе си с невероятното желание да я постигнат. Да вярват, че когато човек положи достатъчно усилия, всичко се отплаща от съдбата и нещата му се случват.“ Това е закодирано и в името на групата, коeто се изговаря „синърджи“ – съчетание от „синергия“ и грях“.

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Пътят на Славея в музиката започва от много ранно детство. Пее от 4-годишна, като е изнасяла представления пред родителите си, пред баби и дядовци, докато със свакото на баща си не започва занимания по пиано. „Той чу колко съм музикална и посъветва моите родители да започна да се занимавам с пеене, тъй като видя, че това най-много ми се удава. Срещнах в Младежкия дом в Шумен моя вокален педагог Марияна Ставрева. Младежкият дом е моето любимо място в Шумен, израснала съм на неговата сцена, много пъти съм стъпвала на нея за всякакви концерти и събития. Той е в моето сърце.“ – признателна е Славея. От 15-годишна пее с чичо си в заведения в Шумен, води събития и се явява на конкурси – национални и международни, на които печели много награди. Те са наредени във всекидневната и баща ѝ казва на гостите: „Това са всичките почивки, на които не сме отишли.“ Защото всички средства са вложени в уроци по пеене, пиано и солфеж, в участия в конкурси.

Първата записана от Славея песен с нейната първа група идва след големия успех в „Гласът на България“ по bTV. „Сцената на „Гласът на България“ е много по-различна от всички други, на които съм стъпвала. Опитът ми от нея е изключително ценен заради хората, с които ме срещна – не само невероятните професионалисти, но и колегите певци, с които се подкрепяхме един друг, говорихме за музика, обменяхме опит до най-дребните неща – как преодоляваме притеснението, какви упражнения правим. Форматът ми даде стъпало, на които да стъпя убедено, че има накъде да се развивам, има кой да посрещне моите усилия с отворени обятия и е готов да ми помогне да представя това, за което съм се трудила. Това е голяма платформа не само за победителя, но и за всеки един участник да се докаже като изпълнител и да достигне до хората със своята музика.“

Интервю на Светослав Николов: