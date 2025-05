На 7 май в Аулата на СУ се проведе открит дебат „Бъдещето на децата – с двама родители и след раздяла" по новите предложения за промяна в Семейния кодекс Събитието се организира от Фондация „За споделено родителство" и цели да даде възможност за широко обществено обсъждане на промените в Семейния кодекс, които вече бяха приети на първо четене от Народното събрание. В центъра е въвеждането на оборима презумпция за споделено родителство – ключова реформа, която засяга хиляди деца и семейства в България.

Снимка: Петра Войнска

На дебата се включиха представители на правната и академичната общност, психолози, социолози, институции, НПО, медии и граждани. Темите обхващат както законовата рамка и международния опит, така и реалните предизвикателства пред прилагането на споделеното родителство в различни житейски ситуации.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя на Фондация „За споделено родителство" Слави Несторов:

Три законопроекта, внесени от различни политически сили, вече бяха приети на първо четене от Народното събрание. Те предвиждат въвеждането на оборима презумпция за споделено родителство – правен механизъм, при който след раздяла или развод, двамата родители остават равнопоставени в отглеждането и възпитанието на своето дете, освен ако не бъде доказано, че това би навредило на интересите му.

Като следващи стъпки в законодателството предстои формиране на работна група, която да обедини предложенията и да изготви единен текст за второ четене. Председателят на правната комисия – Анна Александрова – определи максимален срок от 28 дни за обсъждане. Това време дава възможност за широко обществено обсъждане, в което да бъдат включени всички заинтересовани страни.

Предложените промени целят не само равноправие между родителите, но и равна отговорност – както по отношение на грижите и възпитанието, така и в участието в ежедневния живот на детето. Такава реформа би допринесла за по-справедливо правораздаване и по-добра защита на интересите на детето след раздяла – както сочат и международните практики в редица европейски държави.

Въпреки че международната практика в редица държави доказва ефективността на споделеното родителство като модел за отглеждане на деца след раздяла, в България все още няма пълно разбиране на темата. Много родители, институции и професионалисти остават разединени – някои виждат в промяната справедливост и защита на детето, други се опасяват от прилагането ѝ в специфични случаи като домашно насилие, неравностойни условия за отглеждане или липса на комуникация между родителите. В същото време, статистиката показва, че всяко пето дете в България страда от последиците на родителско отчуждение.

Затова провеждането на открит дебат е важно за изграждане на информираност преди окончателното приемане на промяната.

Организатор на дебата е Фондация „За споделено родителство“, която само за една година от създаването си изигра ключова роля за въвеждането на темата в законодателния ред. Това беше постигнато чрез организиране на протести, информационни кампании, пресконференции и други публични инициативи, както и чрез обединяване на усилията на различни организации. В подкрепа на законодателната промяна, Фондацията предостави и конкретни предложения за практическо прилагане на реформата, разработени с участието на експерти – адвокати, медиатори и професионалисти в сферата на семейното право.

Основни теми в рамките на дебата бяха:



Законова същност и въздействие на оборимата презумпция за споделено родителство;

Прилагане на принципа за „най-добрия интерес на детето – първостепенно съображение“;

Ролята на родителския капацитет и неговата преценка, при оборването на презумпцията за споделено родителство;

Родителското отчуждение и законодателни мерки за ненастъпване на РО и преодоляване на РО, ако вече е настъпило;

Възможности и предизвикателства при различни житейски ситуации при практикуването на споделено родителство;

Международен опит и приложими практики за отглеждане на деца от разделени родители

Снимка: Фондация „За споделено родителство"

„Нашата цел е да дадем гласност на реалните проблеми, с които се сблъскват хиляди български семейства след раздяла – не от позицията на спорещи родители, а в името на децата, които страдат най-много“, сподели Слави Несторов, основател на Фондацията. „Сега е моментът обществото да се изкаже – преди окончателното приемане на закона“, добави той.