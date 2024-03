Славин Славчев бележи своеобразното му завръщане към поп звученето с новата песен, озаглавена „За Теб". Тя е направена в сътрудничество с певицата Марта Цветкова, която широката публика познава от обичания тв.формат "Гласът на България" по bTV. Това е първият дует на изпълнителя, както и първата песен, която той създава изцяло сам. „За Теб" е посветена на токсичните взаимоотношение между двама души, които осъзнават разрива помежду си и колко пагубно за тях е да продължават да бъдат заедно, но въпреки всичко не спират да живеят с илюзията, че са един за друг.

Снимка: Личен архив на Славин Славчев

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Славин Славчев и Марта Цветкова, разположено в звуковия файл:

Към песента има и видеоклип, който е дело на младия талант - Никола Атанасов. Видеото е заснето през февруари в района на нос Калиакра при почти минусови температури и силен вятър.