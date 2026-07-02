Над 100 сигнала за проблеми, причинени от бурята вчера са били получени в Столична община, основно за паднали дървета и завиряване по уличната мрежа. Обилният дъжд бе съчетан със силен вятър и с градушка. За реакцията на властите столичният заместник-кмет по сигурността Лъчезар Милушев разказа по bTV Radio: „Веднага на терен бяха активирани за работа 10 екипа на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община и 8 екипа от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които координирано работеха по отстраняване на проблемите. Също така участваха аварийни екипи на Столичен електротранспорт, Столичен инспекторат и почистващите фирми. Тоест – бяха активирани всички ресурси на общината, като акцентът беше в началото приоритетно да бъдат разчистени паднали клони по контактната мрежа и уличните трасета, така че да може да се осигури движението на градския транспорт и проходимостта на уличната мрежа. Към 21 ч. бе окончателно и напълно възстановено движението в столицата. До късно през нощта продължихме разчистването на паднали дървета и клони, както и отводняването на подлези и пътни артерии.“

Тази сутрин e продължило разчистването на паднали дървета и клони, извозването на дървесната и почистване на листната маса, събрана около дъждоприемните шахти, предвид и това, че днес също се очакват аналогични явления, макар и с по-малка сила. Заместник-кметът Милушев изказа благодарност на гражданите, които сутринта разчистиха около блоковете си и офисите. „Също така привлякохме допълнително и част от Доброволното формирование на Столична община, което се включи в разчистването на паднали дървета и клони.“ - допълни той. И препоръча при бурен вятър да се има предвид опасността от падане на клони и дървета, както и на предмети от тераси и фасади на сгради.

Заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев обобщи и превантивните мерки за избягване на критични ситуации при обилни валежи: „С настъпване на пролетта бяха почистени всичките дъждоприемни шахти. В Столичната община в състава на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и в Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се поддържат изключително високо подготвени и технически обезпечени екипи. Подготовка осъществяват и членовете на доброволното формирование. Поддържат се постоянно дежурни екипи в Столичен електротранспорт, в Столичен инспекторат и в почистващите фирми, които могат много бързо да бъдат изведени на терен и да овладеят последствията от такива наистина екстремни природни явления.“

При забелязани проблеми в такива ситуации Лъчезар Милушев препоръча да се използва телефон 112, тъй като сигналът веднага се предава и към МВР, и към Столична община. Може да бъде използван и Контактният център, който също работи денонощно и сигналите се подават към дежурните в общината, които реагират със силите и средствата, които са на терен.

Интервю на Светослав Николов: