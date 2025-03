След успеха на КАТО ТЕБЕ, K.LINA ни изненадва с новия си проект ОТЛАГАМ – песен, която потапя слушателя в океан от емоции, съмнения и мечти. Парчето представя най-съкровените мисли, които всеки носи в себе си, пречупени през съвременните реалности.

Неслучайно музикалното видео е заснето сред минималистични, но безкрайни като субективно усещане пространства. Те визуализират вътрешната самота, която понякога ни обзема, докато светът около нас е в непрестанно движение. Въпреки привидното спокойствие, ОТЛАГАМ носи усещане за динамика и променливост – теми, дълбоко заложени в творчеството на K.LINA.

Основният мотив в песента е бягството – стремежът към нови хоризонти, вдъхновения и стилове. Това е една от най-личните ѝ композиции, към която се връща неведнъж през годините. Въпреки минималистичното обраното на пръв поглед звучене, проектът всъщност разгръща богата симфония от звуци и емоции.

Видеото към ОТЛАГАМ е заснето на едно от любимите места на K.LINA в България – място, което тя посещава всяка година със своя приятел, който е и режисьор на клипа. Това е вторият им съвместен проект, заснет на морски локации, след Замирисва на море.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с K.LINA, разположено в звуковия файл:

На 15 март т. г., заедно със своята женска банда K.LINA представи песента по време на първия си самостоятелен концерт в столичния клуб Грамофон. Специални гости на събитието бяха PEEVA и NIKOL. В публиката присъстваха вокалния педагог Камелия Тодорова, Братя Аргирови, Хайгашод Агасян, медии, приятели, както и цялото семейство на K.LINA, включително 92-годишната й баба.

Музиката и текстът са дело на Калина Баткова (K.LINA) и Elya Zambolin. Аранжиментът е на Elya Zambolin.