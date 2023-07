Една от най-успешните музикални групи у нас Dееp Zone Project излиза с нов проект- "Апокалипсис". Песента е в колаборация с известния гръцки изпълнител Aristos Constantinou и се отличава с взривяващ денс бийт, живи балкански инструменти и емоционален текст.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DJ Dian Solo в звуковия файл:

По музиката работят Диан Соло и Дани Димитров, а в писането на текста си партнират Анастасия Мавродиева и Aristos Constantinou.

Вокалистката на формацията-Ева Мария- се справя отлично с пеенето на български и гръцки език, след като преминава през интензивни уроци, също както се подготвя и за предишния им сингъл "Punta Cana“, в който пее на испански.

Припомняме ви, че DEEP ZONE Project отвори вратите за музикалното лято с песента, озаглавена"Punta Cana". От деня на премиерата си парчето обикаля родните клубове и вече няколко седмици стои в класацията Топ 10 за най-слушани парчета в българския ефир. Тя е с характерното за формацията денс звучене и с лекота се заиграва с типични за латино музиката елементи. По създаването на „Punta Cana” работиха всички членове на групата, а музикален продуцент на проекта е основателят на Deep Zone Project -DJ Dian Solo. Видеото към парчето е заснето на Нова година в Доминиканската република от международен екип. Специално участие в него взима бебето Дева–неотдавна родената дъщеричка на певицата на групата Ева Мария. "Решихме да споделим едно от нашите незабравими приключения в Пунта Кана и да ви отведем на разходка из красивия Карибски "фототапет", който много от нас сме имали в детските си стаи", споделя DJ Dian Solo.