Любо Киров с удоволствие прави музикални завои. Поредният сингъл от албума „Ново сърце“ е рок експлозията, озаглавена „Последното решение“, която излиза и с видео. По аудиото Любо отново работи с китариста и музикален продуцент Ангел Дюлгеров, а по клипа – с Николай Цветков. В официалното видео участие взима Лина Роскин, както и всички музиканти на звездата. Интензивни и сурови китарни рифове и сола, микс от прогресив рок и синт-поп звучене, текст написан, както винаги, от самия Любо и посветен на изборите в любовта – това ще откриете в „Последното решение“.

"Издавам за първи път в ефира, че подготвям симфоничен концерт с оркестър и моята банда. Надявам се да се проведе през следващата пролет", разкри пред bTV Radio обичаният български поп-рок музикант.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Киров, разположено в звуковия файл:

След излизането на албума „Ново сърце“, Любо Киров тръгна на турне с разпродадени концерти из цялата страна, а на 28 ноември ще влезе в най-голямата зала в България – „Арена София“, където ще се състои финалът на неговото „Ново турне“, с музикално шоу, каквото публиката е свикнала да получава от световни звезди. Билети ще намерите ТУК.