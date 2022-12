Увеличаването на цената на водата в София ще бъде минимално. В това увери в интервю за bTV Radio Станислав Станев – заместник-изпълнителен директор на Софийска вода, част от Веолия. Преди дни Столичният общински съвет удължи договора на „Софийска вода“ за концесия до 2034-та година. В бизнесплана, подготвен миналата година заложеното увеличение беше 11%.

„В бизнесплана, който подготвихме такива са процентите повишение. След като приключи процесът по удължаване на концесионния договор, трябва да направим новите разчети, които вземат предвид увеличените инвестиции в канализация и удължения срок на договора, които имат отношение към паричните потоци на компанията. Благодарение на ефективността, благодарение на това, че над 85% от енергията, която ползваме е от наши източници, тоест високите цени на енергоизточниците не влияят върху нашата дейност, ние намаляваме загубите ежегодно, така че – смятам, че новите промени в цените на водата ще бъдат сред най-минималните. В момента не мога да направя точна прогноза, но гарантирам, че те ще бъдат най-ниските в България“, заяви Станислав Станев – заместник-изпълнителен директор на Софийска вода, част от Веолия.

Той коментира, че планират амбициозна инвестиционна програма за следващите 10 години.

„Основните приоритети на дружеството са 3. Единият е свързан с разширение на канализационната мрежа, което е важен приоритет за Столична община. Там ние сме предвидили над 11 милиона лева годишно да бъдат инвестирани в разширение на мрежата. Вторият съществен приоритет е водоснабдяването, качеството на водата, подмяната на водопроводната мрежа, понеже следващите години до 2034-та имаме амбициозна цел да намалим загубата на вода до 30 процента, с което да достигнем средноевропейските нива – това е акцент в нашата инвестиционна програма. Третият важен акцент е енергийната ни независимост. В момента благодарение на пречиствателната станция за отпадъчни води ние произвеждаме около 85 процента от енергията за компанията от възобновяеми източници. Планираме допълнителни възобновяеми източници, за да достигнем до 2025-та година 100% енергийна независима система“, каза още Станислав Станев.

По отношение на качеството на водата в София, Станев посочи, че то е едно от най-добрите в Европа.

„Имаме щастието в София да пием една от най-качествените води в Европа, това се потвърждава от независими изследвания, които сравняват качеството на водата в различни държави в Европа. Проверяваме качеството в 72 точки в града, постигаме физико-химични и микробиологични показатели, над изискванията в нормативната уредба над 99,9 процента от всички проби, които анализираме съответстват. Така че – софийската чешмяна вода е много полезна и съветвам всички, които имат възможност да я използват. Аз лично и моето семейство пием всеки ден от тази вода“, заяви още заместник-изпълнителният директор на „Софийска вода“.

