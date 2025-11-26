На 29 ноември от 19.00 ч. в зала "България" софийската публика ще има изключителната възможност да се докосне до един от най-престижните ансамбли на Централна Европа – Словашкия камерен оркестър. Създаден през 1960 г. от легендарния цигулар Бохдан Варшал и от 2001 г. воден от виртуозния цигулар и диригент Евалд Данел, ансамбълът е символ на художествено съвършенство и музикална традиция, съхранявана и развивана вече повече от шест десетилетия.

По повод своята 65-та годишнина оркестърът гостува в София с програма, която съчетава изяществото на класическата форма и свежестта на народните и духовни интонации. Вечерта ще започне с ефирната лекота на „Залцбургска симфония № 3“ от Моцарт и ще продължи с топлината и светлината на „Американския квартет“ на Дворжак – едно от най-любимите му произведения, вдъхновено от Новия свят.

Втората част на концерта ще представи съвременния словашки композитор Иля Зеленка с неговата колоритна Musica Slovaca, ще прозвучи експресивната и емоционално наситена Сюита за струнен оркестър на Леош Яначек, а финалът ще бъде озарен от ярките ритми и фолклорни багри на „Румънски народни танци“ от Бела Барток.

Това е вечер, в която минало и настояще ще се срещнат чрез силата на струнния звук – празник на красотата, традицията и живата енергия на музика.

Билетите са в продажба на сайта на КупиБилети

„Концертът ще бъде музикална разходка из Централна Европа. Оркестрантите са развълнувани за завръщането си и ще покажат как съхраняват традициите си", разкри пред bTV Radio организаторът Мария-Александра Кюркчиева. „Маестро Данел смята, че музиката трябва да бъде достъпна за всеки. Съставът гостува в Чехия, Словакия и ще свири догодина във Франция", добави тя.

