Фигурата на озарения четящ човек ще грейне в 17:30 ч. днес пред Дом на културата „Красно село“. „Сладкодумеца“ ще привлече вниманието върху вълшебството на книгите в проект на фондация „Жар театър-изкуство-култура“, реализиран от Пламен Георгиев и Елена Пап по направление „Активни публики“ на Столична програма „Култура“ в партньорство с общинските културни институти – домовете на културата „Средец“ и „Красно село“. Цялата скулптура е направена от природни материали, а светлината, която грее отвътре, ще ни каже, че словото е светлина. „И то ни променя.“ – каза Пламен Георгиев, когато два дни по-рано разговарях с него в ефира на bTV Radio. И продължи за възможностите напред: „В нашите мечти композицията ще се надгражда във времето и пространството. Сладкодумеца ще пътува и ще се излага на нови места, ще се добавят нови фигури, заслушани в разказите му, за да чуят словото и да го приемат в себе си. И това ще ги промени.“ Проектът е реализиран заедно с ученици от 51 СУ „Елисавета Багряна“, където има специализирана паралелка по рисуване и приложни изкуства и деца, включили се в откритите ателиета. „Така стана живо и фигурата включва в себе си въображението на участващите деца и младежи.“ – казва Елена Пап. Идеята за скулптура, която да промотира любовта към четенето възниква още през 2020 г. при работа с млади хора в гр. Ябланица. Повече можете да научите от интервюто на Светослав Николов:

Your browser does not support the audio element.