След 6 дни на протест на служителите в Столичния автотранспорт и Столичния електротранспорт, трамваи, тролейбуси и автобуси в София отново осъществяват превоза на пътниците. Това стана, след като кабинетът обяви, че отпуска допълнителни 15 млн. лева към бюджета на София. На съвместно заседание Комисиите по транспорт, по икономика, собственост и дигитална трансформация и комисията по финанси и бюджет в СОС беше прието увеличение на заплатите на работещите в столичния градски транспорт с 300 лева от 1 април.

Все още, трябва да се намерят решения по отношение на условията на труд, отпуски, почивки, призовават от синдикатите.

По време на протеста на червено- бял ретро автобус ИКАРУС 280 помогна в превоза на столичаните в квартал "Дружба". Превозното средство е единствено от този тип, поддържано и запазено в движение за туристически цели. "Близо 300 души от различни възрасти се качиха на атракционната линия. Усмивките на децата и на възрастните бяха повече", заяви пред bTV Radio превозвачът и реставратор на стари автобуси Петър Мирчев. По думите му, в София трябва да има ретро линии, както е в много страни по света като Германия, Унгария, Чехия и др. "Идеята ми е да превърнем лошите спомени от старите возила в нещо хубаво", споделя Мирчев.

"Подкрепям протеста, както и всички, които не получават достатъчно заплащане. Радваме се, че краят му е положителен за града и хората могат да използват услугата. Смятам, че условията на труд няма да се подобрят, а само заплащането. То звучи много, но реално "на калпак" не е толкова", подчерта Мирчев. "Надявам се да се привлекат по-млади хора. Автобусите не са като едно време, както бяха Икарус-ите.", добави той.

За жеста на съпричастност и за реставрацията на градските возила от миналото, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с превозвача Петър Мирчев: