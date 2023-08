„Имах шанса да се докосна точно до извора на японските кимона, когато заминах за Япония. Когато завърших образованието си във Франция, след това заминах в Осака, в Япония. Там бях и модел на кимона и така с времето, в продължение на 20 и повече години, имам достъп до кимоната и до тяхната завладяваща красота. Аз казвам, че в един плат от няколко метра се крие цяла приказка, цяла история, и то е точно така. От Хейан епохата, когато се заражда истинското японско кимоно, до наши дни, през всичките епохи, както и обитата, всички кимона са много изящни, всяко кимоно има символика, особено вих ви представила обитата – това са коланите, те са дълги около 3,60 метра до 4,50 метра, като широчината им е около 30 см, и изработката на едно оби отнема около година. Предварително всеки копринен конец се тъче, те се оцветяват в естествени багрила, при коланите има много специфична техника, според самите японци сложността на техниката е много голяма и на ден се изработва не повече от 3 сантиметра, а самото оби има дължина около 3,60 метра, до 4,20-4,50 в зависимост от самия колан. Те могат да стигнат до колосални суми, защото се изработват естествено от копринени конци, но и със златни, платинени и сребърни конци. При кимоната най-известният мотив е жеравът. Той е най-любимият за всички дизайнери, особено когато е в полет, с разперени крила. Символиката на един жерав е, че живее около 1000 години, а костенурката живее 10 000 години, тоест това е символът на дълголетието.“ Това разказа в ефира на bTV Radio българката Снежана Накатани, която повече от 20 години живее в Япония. Тя е дизайнер на облекла с платове от японски кимона.

„В Япония има кимона за госпожици, за навършване на пълнолетие, те са много пищни, много красиви. Глициниите са символ за добре дошли, отворените ветрила в самите кимона означават – всичко добро ще предстои. Дължината на ръкавите им е около метър и 15 см. Това са най-скъпите – кимоната за госпожици. Сливите е мотив, който също е много обичан от японците и се слага върху кимоната, и означава сближаване и приятелство. Божурът също е много обичан, той е много пищно цвете, в Япония е царицата на цветята, символ е на великолепие, искреност и богатство, затова той е много обичан.“, каза още Снежана Накатани.

За символите върху кимоната, за тяхната магия и пренасянето на техните мотиви в дизайна на европейските дрехи, за историята и традициите, които се пазят зорко от 1200 години – целия разговор със Снежана Накатани можете да чуете на звуковия файл тук:

Снимките в публикацията са от личния архив на Снежана Накатани, предоставени за сайта на bTV Radio.