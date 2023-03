Сноубордистката Андреа Коцинова и състезателят по тенис на маса Йоан Величков са двете нови лица на „София – европейска столица на спорта“, които ще популяризират инициативата през 2023 г.

Двамата прогресиращи млади надежди на българския спорт имат сериозни успехи и на международната сцена. 15-годишният талант в тениса на маса Йоан Величков е с три бронза за световната купа, два пъти пети на планетата, като достигна 11-о място в световната ранглиста в своята възраст м.г. Той е сред най-перспективните таланти в своя спорт, един от малкото с пробив в азиатската хегемония.

Снимка: btvnovinite.bg

16-годишната Андреа Коцинова се завърна с два медала - сребро и бронз, от Олимпийския младежки европейски фестивал в Италия през януари т.г., а в последните 6 години спечели шест отличия – три от тях златни, от младежките олимпийски фестивали на Българския олимпийски комитет.

Снимка: btvnovinite.bg

За тренировките, състезанията, училището, за лишенията и личната й кауза в помощ на онкоболните, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Андреа Коцинова:

Your browser does not support the audio element.

През цялата година Андреа и Йоан ще бъдат част от събитията на „София – евростолица на спорта“. На 23 април 2023г. те ще са сред многото известни личности, които ще поведат колоната на традиционното Велошествие „София кара колело за по-чист въздух“ по маршрут от Народно събрание до Южния парк. След това през цялата година ще приветстват присъстващите, ще награждават призьорите и ще бъдат сред участниците в десетките активности от програмата на инициативата.

Като лица на инициатива „София – европейска столица на спорта“, Андреа и Йоан наследяват шест изключително талантливи и обаятелни български състезатели: Християна Тодорова (художествена гимнастика) 2018 г., Александра Фейгин (фигурно пързаляне) 2019 г., Йоана Илиева (фехтовка) 2020 г., Катрин Маноилова (шорттрек) 2021, Калоян Бинев (таекуондо) и Изабела Янкова (маутинбайк) 2022 г. Всички те са сред най-обичаните и следени като поведенчески модели от младите в България.

Новите лица на „София – европейска столица на спорта“ бяха представени от кмета на столицата Йорданка Фандъкова и бяха поздравени по-късно и от председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, който е и председател на Фондация „София – европейска столица на спорта“. Георгиев изтъкна колко е важен примерът на младите ни надежди, които от днес се превръщат в лица на спорта в София.

„Благодаря на Андреа и Йоан, че с техния талант и популярност увличат много граждани и най-вече децата да спортуват. В лицето на двамата, младите хора ще имат сериозен пример за много труд, дисциплина и постоянство. Пожелавам им успех в сноуборда и в тениса на маса като новите лица на инициативата. За нас е важно подобни талантливи български спортисти да бъдат пример както за активен начин на живот, така и за превенция срещу всички негативни явления, които съпътстват развитието на младите хора. Тази година популяризираме заниманията с два от най-интересните напоследък за младите спортове - сноуборд и тенис на маса, които фокусират огромен интерес и са сред любимите на децата,“ заяви по време на церемонията кметът Фандъкова.

„София – европейска столица на спорта“ помага да инвестираме както в организацията на спортни събития, така и в спортната инфраструктура. За последните 7 години тя увлече стотици хиляди, за 2023 г. в програмата са планирани 103 събития, а през следващата година градът заслужи титлата „световна столица на спорта“. Чрез инициативата подпомагаме с директно финансиране спортните клубове, а приетите наскоро нормативни уредби дадоха възможност за скорошно възстановяване, изграждане и поддръжка на спортната база. Екипът на фондацията е много активен и това е начин да осигуряваме повече възможности за спорт и активен живот на софиянците и гостите на града,” каза още Фандъкова пред медиите.

Коцинова и Величков благодариха за оказаната чест и споделиха какво им предстои в близко време. Двамата изразиха надеждите си чрез личния пример да вдъхновят много деца да бъдат активни и да спортуват, защото спортът е здраве. В знак на благодарност към Столична община Андреа връчи на кмета Фандъкова единия от двата състезателни номера, с които спечели медали на олимпийския младежки фестивал в Италия, а Йоан подари своя състезателна ракета, с която се нареди пети на световното първенство в Тунис.

На церемонията в Столична община присъстваха още представителите на Фондация „София – европейска столица на спорта“ - зам.-председателят Анатоли Илиев и изпълнителният директор Дамян Диков. Сред гостите бяха и треньорите на спортистите – Виктор Жеков (на снимката по-горе, баща на световната звезда в бордъкроса Александра Жекова) и Деян Георгиев, роднини и близки. Анатоли Илиев обяви, че "София - европейска столица на спорта" ще подпомогне с по 1500 лв. младите таланти Андреа и Йоан за закупуване на така нужните им уреди за тренировки и на екипировка.

Същевременно председателят на Българската федерация по тенис на маса Стефан Китов връчи на Столична община благодарствен плакет във връзка с 90-годишнината на този спорт у нас. Китов подчерта огромното съдействие, с което общинската управа подпомага развитието на тениса на маса, особено сред младите в София.